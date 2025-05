PRONOSTICI SERIE A: CI SI GIOCA TUTTO (O QUASI)

Alla penultima giornata la posta in palio è altissima e ne risentiranno anche i pronostici Serie A, perché molte partite incroceranno interessi magari diversi ma molto forti. Le motivazioni potrebbero essere una variabile evidentemente decisiva giunti al turno numero 37, ma in molto casi saranno forti su entrambi i lati.

DIRETTA/ Venezia Fiorentina (risultato finale 2-1): Mandragora in rete ma non basta (12 maggio 2025)

Oggi sabato 17 maggio 2025 ci sarà giusto un assaggio, ma analizzando quote e favoriti per i pronostici Serie A ci sembra giusto proiettarci già alla sera di domenica 18, quando ci saranno nove partite tutte di fondamentale significato per questo campionato.

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS PARMA NAPOLI

Ci concentriamo allora subito su Parma Napoli, la partita più stuzzicante anche per i pronostici Serie A. Il Parma sotto la guida di Cristian Chivu ha avvicinato la salvezza, ma nelle ultime due giornate sono arrivate altrettante sconfitte he hanno rimesso un po’ a rischio gli emiliani, che di conseguenza domani sera si giocheranno davvero tanto davanti al pubblico amico del Tardini.

DIRETTA/ Napoli Genoa (risultato finale 2-2): Vasquez ripristina la parità! (Serie A, 11 maggio 2025)

Il Napoli però non può più permettersi passi falsi, perché con l’inatteso pareggio casalingo contro il Genoa Antonio Conte si è giocato il “bonus” e adesso deve tornare a vincere per non rischiare di compromettere lo scudetto.

Buttiamoci allora sulle quote dell’agenzia Snai per capire che cosa ci potrebbero dire i pronostici Serie A circa Parma Napoli. La logica dice che dovrebbero essere favoriti gli ospiti, con il segno 1 che infatti è quotato a 1,50. Se cercate vincite più succulenti, ecco che già il pareggio a 4,25 sarebbe molto intrigante, mentre un successo del Parma varrebbe addirittura 6,25 volte la vostra giocata sul segno 1.

DIRETTA/ Torino Inter (risultato finale 0-2): Napoli agganciato! (11 maggio 2025)