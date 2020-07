Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 37^ giornata

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della trentasettesima giornata, il penultimo turno di questo campionato che si è prolungato per causa di forza maggiore fin nel cuore dell’estate. Dunque oggi e domani le partite saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 28 e mercoledì 29 luglio 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A a partire dalle due sfide che saranno in programma già nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE A: PARMA ATALANTA

Partita tutto sommato di fine stagione tra due squadre che hanno già ampiamente raggiunto i rispettivi obiettivi. Il Parma arriva da due vittorie consecutive, l’Atalanta vuole arrivare pronta al grande appuntamento con la Champions League e intanto punta a quota 100 gol segnati in campionato. Potremmo allora sperare in una partita ricca di gol: l’Over 2,5 è considerato decisamente probabile anche dall’agenzia Snai, che lo quota infatti a 1,33. Se invece volessimo osare un po’ di più, ecco che l’Over 3,5 è quotato a 1,85.

PRONOSTICO INTER NAPOLI

Grande classica del nostro calcio: l’Inter di Antonio Conte vuole avvicinare il secondo posto riconquistato con la vittoria sul Genoa ma ancora ambito pure da Atalanta e Lazio, il Napoli di Gennaro Gattuso (che sente aria di derby) invece cerca un risultato di prestigio a San Siro per abbellire un campionato francamente rimasto ben sotto le aspettative. Suggeriamo il pareggio perché sarebbe l’ipotesi più remunerativa e dunque anche stuzzicante per gli scommettitori secondo le quote offerte dall’agenzia Snai: il segno X varrebbe infatti 3,60 volte la posta in palio.

