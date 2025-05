PRONOSTICI SERIE A: IL MOMENTO DEI VERDETTI

All’ultima giornata hanno un fascino enorme anche i pronostici Serie A, perché sono poche le partite in cui non ci sarà nulla in ballo, mentre quasi tutte offriranno motivazioni fortissime. Si comincerà oggi, venerdì 23 maggio 2025, con i due incontri che assegneranno lo scudetto – non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro per creare interesse. Meglio allora cercare di scoprire subito quote e favoriti per i pronostici Serie A in questo lungo e fondamentale weekend che farà calare il sipario sul campionato (salvo spareggi).

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS COMO INTER

Ci concentriamo su Como Inter, partita che sarà evidentemente di centrale significato anche per i pronostici Serie A. Il Como di Cesc Fabregas infatti è forse la squadra più in forma del campionato, ha fatto meraviglie nell’ultima parte del campionato e ha da molto tempo in cassaforte la salvezza, quindi sarà un ostacolo non banale per l’Inter di Simone Inzaghi, che però deve vincere per tenere vive le speranze scudetto dopo il beffardo pareggio contro la Lazio.

Naturalmente la differenza di motivazioni fa pendere la bilancia delle quote dell’agenzia Snai dalla parte nerazzurra nei pronostici Serie A circa Como Inter. Per la vittoria allo stadio Giuseppe Sinigaglia sono favoriti gli ospiti che hanno l’ultima chance per difendere il loro scudetto, con il segno 2 quotato a 1,63. Per fare il colpo con vincite più remunerative, abbiamo il pareggio a 4,25, mentre un successo del Como vi premierebbe 4,60 volte la vostra giocata sul segno 1.