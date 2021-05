Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 38^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LA 38^ GIORNATA

I pronostici di Serie A sono quelli che, sabato 22 e domenica 23 maggio, riguardano la 38^ giornata: il campionato si appresta ad andare in vacanza, con i suoi verdetti già quasi sanciti. Di fatto, delle 20 squadre che saranno in campo nel fine settimana, soltanto 5 giocano per qualcosa; martedì il Torino, pareggiando con il brivido a Roma, si è garantito la salvezza rendendo ininfluente quello che altrimenti sarebbe stato un delicatissimo spareggio contro il Benevento, che invece è già sicuro di tornare in cadetteria dopo una sola stagione, accompagnando Crotone e Parma.

Restano da definire le altre due qualificate alla Champions League, con una lotta che coinvolge il Napoli – quasi fatta – ma soprattutto Milan e Juventus, e poi quale sarà la prima italiana di sempre a rappresentarci nella Conference League, con la Roma che difende 2 punti di vantaggio sul Sassuolo e in caso di arrivo a pari punti conterebbe la differenza reti generale (gli scontri diretti sono pari), i neroverdi dovrebbero vincere con 4 gol di scarto. Vediamo ora per i pronostici di Serie A di quali partite potremmo iniziare a parlare, per questa 38^ giornata di campionato.

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA MILAN

Facciamo subito un salto a domenica, perché a Bergamo Atalanta Milan rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa alla Champions League. I rossoneri, pareggiando contro il Cagliari, hanno rimesso in corsa la Juventus: per arrivare tra le prime quattro devono vincere contro un’Atalanta che punta a prendersi il secondo posto – sarebbe record in Serie A – e non lascerà nulla sul campo. In caso di pareggio o sconfitta, anche i bianconeri dovrebbero mancare il successo: scenario dunque drammatico per il Milan, che stando alle quote previste dalla Snai parte esattamente alla pari rispetto alla Dea. Segno 1 e segno 2, ovvero la vittoria dell’una o dell’altra, coincidono e vi permetterebbero di guadagnare una somma corrispondente a 2,45 volte la puntata; vale decisamente di più l’ipotesi del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,85 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE A: BOLOGNA JUVENTUS

Abbiamo detto del Milan, ovviamente il quadro della Juventus è strettamente legato: serve una vittoria a tutti i costi perché la doppia sfida è a favore rossonero per differenza reti, ma poi il Diavolo non dovrà fare risultato pieno a Bergamo. La stagione bianconera rischia di essere fallimentare senza il pass per la Champions League, e allora bisogna dire che Andrea Pirlo può già ritenersi fortunato di giocarsela all’ultima giornata, visto che contro le rivali ha la doppia sfida in svantaggio e questo gli avrebbe chiuso le porte se il Milan avesse battuto un Cagliari già salvo domenica scorsa. Comunque, le quote fornite dalla Snai ci dicono che la Juventus è clamorosamente favorita per questa partita: il segno 2 sul quale puntare per la sua vittoria vale infatti 1,22 volte quanto giocato, per contro il segno 1 che identifica l’affermazione interna del Bologna vi farebbe guadagnare ben 10,00 volte l’importo investito. Siamo a un valore di 6,50 quanto messo sul piatto per il pareggio, ovviamente eventualità regolata come sempre dal segno X.



