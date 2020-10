Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 6^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: LE NOSTRE PREVISIONI SUGLI ANTICIPI DI OGGI

Con i pronostici di Serie A legati alla sesta giornata inauguriamo un altro appuntamento con le previsioni sulle partite del massimo campionato: altro turno che si gioca a ridosso delle coppe europee e che si svilupperà su tre giorni, stavolta non abbiamo il posticipo del venerdì ma sarà confermato il Monday Night. Come sempre proveremo a ipotizzare quelli che potrebbero essere i risultati sui vari terreni di gioco; possiamo innanzitutto dire che le partite di sabato 31 ottobre, che rappresentano appunto i primi anticipi della sesta giornata, sono tre e tra le squadre in campo vedremo anche Inter e Atalanta, impegnate nella rincorsa al Milan che, ancora imbattuto, non è riuscito a staccare il resto del gruppo ottenendo un rocambolesco pareggio interno contro la Roma. Ci faremo aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai, e dunque ora iniziamo il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Serie A per queste gare.

PRONOSTICI SERIE A: LA 6^ GIORNATA

Come abbiamo detto, i pronostici di Serie A per la 6^ giornata si aprono sul sabato con Inter e Atalanta: la Dea gioca nel primo pomeriggio fuori casa e spicca il valore di 6,25 che la Snai ha posto sul segno 1, che identifica la vittoria di un Crotone che va ancora a caccia del primo successo in questo campionato, partendo però dal dato che la vuole peggiore difesa del torneo. L’Inter ha invece una quota di 1,27 volte la somma puntata sul segno 1: inevitabile che sia la favorita d’obbligo a San Siro, dove arriva un Parma che Fabio Liverani sta provando a far decollare ma che ancora non è riuscito a esprimersi sui giusti binari, e rischia di ritrovarsi immischiato nella corsa per non retrocedere. L’anticipo serale è Bologna Cagliari, partita che le quote Snai ci presentano decisamente più equilibrata rispetto alle altre due: favoriti i felsinei secondo il bookmaker, ma gli isolani stanno facendo molto meglio e potrebbero prendersi un’altra vittoria esterna per spiccare ancor più il volo.



