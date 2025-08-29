Pronostici Serie A: quote e previsioni, ecco le possibili favorite per la vittoria nelle partite della seconda giornata (29-30-31 agosto 2025)

PRONOSTICI SERIE A: TRA CONFERME E RISCATTO

La seconda giornata di un nuovo campionato, parlando dei pronostici Serie A, è evidentemente il terreno perfetto per le speranze di riscatto da parte di chi ha iniziato male il cammino, oppure per il desiderio di confermarsi per chi ha cominciato la propria avventura con il vento in poppa e certamente non vorrà rallentare già alla seconda curva.

Già i due anticipi del venerdì, che apriranno le danze oggi, venerdì 29 agosto 2025, potrebbero dirci molto in tal senso, perché scenderanno in campo entrambe le protagoniste della sorpresa più clamorosa di settimana scorsa. La Cremonese potrebbe addirittura essere capolista solitaria per una notte se oggi battesse il Sassuolo dopo il clamoroso colpaccio in casa del Milan.

I rossoneri dal canto loro invece dovranno riscattarsi e sono molto attesi anche per i pronostici Serie A, anche perché davanti le rivali non aspettano. Il sonante 5-0 dell’Inter contro il Torino è stato un messaggio chiaro, ma arrivano da una vittoria anche Juventus, Napoli e Roma: ce ne è abbastanza per rendere molto vivace già la seconda giornata della Serie A 2025-2026.

Meglio allora non dilungarsi in ulteriori chiacchiere e passare subito a quote e favoriti per i pronostici Serie A in questo weekend di fine agosto che sarà spalmato dal venerdì alla domenica per fare poi spazio alla classica prima sosta di campionato per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni mondiali.

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS LECCE MILAN

Dopo quanto abbiamo già accennato, è inevitabile mettere Lecce Milan al centro della nostra attenzione per i pronostici Serie A, dal momento che la partita dello stadio Via del Mare sarà uno stuzzicante anticipo del venerdì sera. I giallorossi salentini di mister Eusebio Di Francesco arrivano da un buon pareggio sul campo del Genoa, vorranno quindi raccogliere altri punti e regalare nello stesso tempo una grande soddisfazione al proprio pubblico contro una delle tradizionali “super potenze” del calcio italiano.

Dall’altra parte però Max Allegri non può permettersi un altro passo falso dopo la clamorosa e già citata sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan quindi deve vincere per evitare che la parola crisi cominci a serpeggiare già dopo due sole partite. Sulla carta i pronostici Serie A su Lecce Milan dovrebbero comunque dare ragione al Diavolo secondo le quote Snai: il segno 2 è quotato a 1,65 contro 3,75 in caso di pareggio, mentre si arriverebbe a quota 5,25 per una vittoria del Lecce.