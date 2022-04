Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite di recupero (27 aprile)

PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DI RECUPERO

Un nuovo viaggio dentro i pronostici di Serie A riguarda le partite che si giocano mercoledì 27 aprile, ma questa volta non si tratta di un turno infrasettimanale: non intero almeno, perché le tre gare in programma sono quelle che finalmente si recuperano dopo mesi, che erano state rinviate a causa dei contagi Covid all’interno di alcune squadre e che metteranno quasi in pari il nostro campionato di calcio, fornendoci una classifica che però sarà ancora parziale visto che, incredibilmente, Salernitana Venezia sarà recuperata soltanto settimana prossima.

Per il momento quindi vivremo queste tre partite, e certo l’argomento più interessante sarà quello che riguarderà l’Inter: dopo aver schiantato la Roma, i nerazzurri possono prendersi il primo posto in classifica in maniera ufficiale, attende con trepidazione anche il Milan che vuole scoprire se sarà effettivamente primo in Serie A o si dovrà accodare, non essendo più padrone del suo destino. Proprio dalla partita dello stadio Dall’Ara iniziamo allora il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie A, come sempre facendoci coinvolgere anche dalle quote che i bookmaker hanno stabilito sulle partite.

PRONOSTICI SERIE A: BOLOGNA INTER

La partita dello stadio Dall’Ara conta soltanto per i nerazzurri: dopo i momenti difficili che sembravano aver allontanato il sogno scudetto, Simone Inzaghi è tornato a correre e la differenza l’ha fatta la rocambolesca vittoria sul campo della Juventus, che ha ridato vigore e fiducia a una squadra che da quel momento non ha più sbagliato, è tornata a ridosso del Milan e ora potrebbe appunto operare il sorpasso definitivo o comunque ufficiale. Il Bologna è ormai tranquillo, e da tempo: salvo in maniera abbondante, non può più sperare nell’Europa ma ha comunque condotto in porto un campionato positivo, e ora vuole dedicare le ultime giornate a Sinisa Mihajlovic che per la seconda volta è stato costretto al ricovero in ospedale.

Per i pronostici di Serie A abbiamo su Bologna Inter l’analisi fornita dalle quote Snai, secondo le quali i campioni d’Italia sono chiaramente e largamente favoriti: il segno 2 che identifica la vittoria dell’Inter vi farebbe guadagnare 1,38 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre per il segno 1 che regola l’eventualità del successo del Bologna siamo ad una quota che ammonta a ben 7.50 volte la vostra giocata. Il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 5,00 volte l’importo che avrete deciso di investire sulla partita.











