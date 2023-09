PRONOSTICI SERIE A/ Pronostici e quote 4^ giornata: cosa succederà allo Stadium? (16-17 settembre 2023)

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS LAZIO

Eccoci allora per i pronostici di Serie A a parlare di Juventus Lazio. Avvio tutto sommato solido per la Juventus, che quest’anno non avrà le coppe europee e che nelle prime tre giornate ha vinto due volte in trasferta, tenendo la porta inviolata contro Udinese e Empoli, ma in mezzo ha pareggiato in casa contro il Bologna, non riuscendo a tenere il passo di Inter e Milan. Peggio ancora la Lazio, sconfitta in rimonta a Lecce e poi all’Olimpico dal Genoa; i biancocelesti però hanno poi fatto il grande colpo sul campo del Napoli e si sono rilanciati, pronti adesso a “distendersi” per un altro anno positivo, in cui si sarà anche la Champions League.

I pronostici di Serie A emessi dalla Snai indicano nella Juventus la squadra favorita: vale infatti 1,87 volte quanto giocato il segno 1 che regola la vittoria dei bianconeri, per contro il segno 2 che identifica il successo esterno della Lazio vi farebbe guadagnare 4,50 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul tavolo. Il segno X, che dovrete giocare se pensate che il match dell’Allianz Stadium terminerà in parità, porterà in dote con questo bookmaker una somma che vale 3,50 volte l’importo investito. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 4^ GIORNATA

I pronostici di Serie A tornano a farci compagnia con il fine settimana dedicato alla quarta giornata: abbiamo avuto la sosta per gli impegni delle nazionali, sabato 16 settembre si torna in campo nel massimo campionato di calcio e sarà subito un giorno intenso, perché alle ore 18:00 è in programma Inter Milan che, oltre a essere una straordinaria partita in termini assoluti, rappresenta anche la sfida tra le uniche due squadre che sono ancora a punteggio pieno. Una delle due potrebbe andare in fuga, ma vedremo la reazione delle grandi rivali: la Juventus che ha 7 punti ospita la Lazio, il Napoli va a Marassi dopo aver perso in casa contro i biancocelesti.

Cosa succederà sui campi? È quello che proveremo a ipotizzare con i pronostici di Serie A: ci faremo aiutare come sempre dalle quote che sono state emesse dalla varie agenzie ufficiali, e dunque le indicazioni saranno quelle derivate dalla classifica, dal fattore campo e dal momento delle singole squadre impegnate, magari con l’inserimento di qualche potenziale sorpresa. Senza indugiare oltre allora addentriamoci nella panoramica dei pronostici di Serie A per questa quarta giornata, cominciando ovviamente dalle partite che si giocano sabato 16 settembre.

PRONOSTICI SERIE A: INTER MILAN

Iniziamo allora da Inter Milan la nostra analisi sui pronostici di Serie A. Il derby della Madonnina si è giocato cinque volte lo scorso anno, con prevalenza nerazzurra: l’Inter infatti ha vinto la Supercoppa e poi si è qualificata per la finale di Champions League. La risposta del Milan è stata quella di una grande campagna acquisti, ma anche la Beneamata non è rimasta a guardare: le due squadre che hanno vinto lo scudetto prima del Napoli vogliono ora riprendere il dominio del campionato e allo stesso tempo provare a fare strada in Europa, intanto per l’Inter ci sarà anche la Supercoppa contro i partenopei e per il momento entrambe le squadre sono partite, come detto, vincendo le loro tre partite con gli highlights del 4-0 alla Fiorentina (Inter) e del colpo di Roma (Milan).

Cosa ci dicono i pronostici di Serie A per Inter Milan? Secondo l’agenzia Snai la squadra favorita nel derby della Madonnina è quella che formalmente gioca in casa: il segno 1 regola la vittoria dei nerazzurri e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,20 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo rossonero porta in dote una somma che equivale a 3,35 volte la vostra giocata con questo bookmaker. Curiosamente il 3,35 è anche il valore che accompagna il segno X per il pareggio: così dicono i pronostici di Serie A, ma valuteremo ovviamente la parola del campo…

