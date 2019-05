Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (38^ giornata)

Siamo giunti alla 38^ e ultima giornata del primo campionato italiano ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame pure i pronostici per la Serie A per i match di questo intenso ultimo fine settimana di grande calcio. Prima però di esaminare le quote, le scommesse e i pronostici di Serie A vediamo che cosa ci propone il calendario ufficiale, per il quale saranno appena due gli anticipi del sabato e quindi Frosinone-Chievo e Bologna-Napoli. Più ampio e ricco il calendario dei match per domenica 26 maggio visto che non sono previsti posticipi. Il primo fischio d’inizio sarà quindi alle ore 15,00 per Torino-Lazio ma la fascia più “trafficata” sarà quella delle ore 20,30, quando avranno inizio ben 6 incontri. Andiamo quindi a esaminare da vicino quali saranno i pronostici della Serie A per le partite della 38^ giornata.

PRONOSTICO FROSINONE CHIEVO

fida sulla carta ben poco utile a questo punto della stagione con i canarini e i clivensi già diretti in Seie B: allo Stirpe di giocherà solo per la gloria di fatto e il fattore campo potrebbe quindi contare nelle quotazioni.

PRONOSTICO BOLOGNA NAPOLI

I felsinei hanno messo in cassaforte la salvezza e i campani non hanno nulla da chiedere alla stagione: sia Mihajlovic che Ancelotti però vorranno chiudere al meglio la stagione e nel confronto gli azzurri naturalmente hanno il favore del pronostico.

PRONOSTICO TORINO LAZIO

Per i pronostici di Serie A si tratta di una delle sfide più complicate in questo ultimo turno: i granata hanno detto addio all’Europa ma di certo vogliono chiudere la stagione nel modo miglior facendo magari cadere in casa la Lazio, che ha vinto pochi giorni fa la Coppa Italia. Di certo Mazzarri ha tutte le carte in tavola per mettere in scacco Inzaghi.

PRONOSTICO SAMPDORIA JUVENTUS

Benché la Vecchia Signora non abbia più motivazioni in questo finale di stagione, non si può non consegnare il favore del pronostico alla Juventus. Va poi detto che questa sarà l’ultimo incontro di Allegri in bianconero e i suoi giocatori vorranno senza dubbio omaggiarlo con un trionfo al Marassi.

PRONOSTICO ATALANTA SASSUOLO

Vista pure la posta in palio nell’ultima giornata di campionato, il favore del pronostico non può che andare alla Dea, che sarà padrona di casa contro il Sassuolo. Non scordiamo che l’Atalanta si gioca il terzo posto, mentre il club neroverde non ha più motivazioni e pure non vanta un grande stato di forma.

PRONOSTICO CAGLIARI UDINESE

I friulani hanno già messo in cassaforte la salvezza e quindi potrebbero presentarsi un po’ troppo rilassati alla Sardegna arena. Non ci sorprende quindi che sia il Cagliari il club favorito nella 38^ giornata, anche perché è noto che i rossoblu diano sempre qualcosa in più di fronte al proprio pubblico.

PRONOSTICO FIORENTINA GENOA

Sfida difficile da leggere per i pronostici di Serie A. I viola non vincono ormai da cinque turni di campionato, eppure potrebbero essere anche i favoriti di fronte al Genoa, che invece si gioca oggi al Franchi la permanenza in Serie A. Il pareggio pare un esito probabile ma non sufficiente per i liguri per la salvezza.



