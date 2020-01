PRONOSTICI SERIE A/ Scommesse e quote: Inter favorita a San Siro, ma…

Per i pronostici di Serie A non possiamo certo non passare al vaglio le quote date per la super sfida tutta lombarda tra Inter e Atalanta: ecco che cosa ci propone il portale di scommesse snai. Ecco che già nell’1×2 ci pare netto il successo di Conte, fissato a 2.10, contro il pià elevato 3.25 segnato alla vittoria della Dea: il pari vale invece 3.70. ben poco cambia poi nella doppia chance dove l’affermazione o il pari dell’inter ha rimediato la quota di 1.30, mentre la vittoria o il pari dell’Atalanta vale 1.67: il successo chiaro di una delle due squadre nerazzurre è stato invece valutato a 1.25. Per il Gol No ol possiamo dire che il Si è stato quotato a 1.47, mentre la quotazione del No sale fino a 2.50: per l’esito finale della partita con fattore a 2.5, ecco che l’Under è stato fissato a 2.30, l’Over invece a 1.55.

FOCUS LAZIO NAPOLI

Esaminiamo ora, per i pronostici di Serie A, da vicino le quote della snai per la sfida tra Lazio e Napoli, tra le più attese nella 19^ giornata di campionato. Partendo dalla classica 1×2 vediamo che la vittoria biancoceleste è l’esito più atteso e fissato a 2.05: il successo dei campani vale invece la quota 3.30 e il pari è stato valutato a 3.75. Vediamo poi che nella doppia chance la vittoria o il pareggio della Lazio ha ricevuto la quotazione di 1.30, mentre l’affermazione o l’x del Napoli vale 1.70: il successo chiaro di una delle due squadre ha rimediato la quota di 1.25. Aggiungiamo che per il Gol No Gol il Si vale 1.47, mentre la quotazione del No sale a 2.50: per l’esito finale della partita all’Olimpico va detto che con fattore a 2.5, l’Over è stato dato a 1.55, mentre l’Under è stato fissato a 2.35.

FOCUS CAGLIARI MILAN

Per i pronostici di Serie A vogliamo subito controllare che cosa potrebbero dirci le quote del portale snai per la sfida tra Cagliari e Milan, attesa oggi pomeriggio. Partendo dalla classica 1×2 vediamo che il successo dei sardi non è l’esito più ovvio ed è stato fissato a 3.00, contro il più basso 2.30 assegnato ai rossoneri: il pari vale 3.45. Ben poco cambia nella doppia chance dove la vittoria o il pari del Cagliari è stata data a 1.60, mentre il successo o l’x del Milan è stato fissato a 1.36: l’affermazione netta di una delle due squadre vale 1.30. Aggiungiamo che per il Gol No Gol il Si è stato quotato a 1.65, mentre la valutazione del No è stata elevata a 2.10: per l’esito finale con il fattore a 2,5 ecco che l’Under è stato valutato a 1.90, mentre l’Over vale 1.83.

PRONOSTICI SERIE A

Eccoci alla vigilia di un intenso fine settimana dedicato al primo campionato italiano e ovviamente non possono mancare i pronostici della Serie A fissati dalla nostra redazione, proprio per i match della 19^ giornata. L’attesa tra gli appassionai è tanta: siamo infatti all’ultima giornata del girone di andata e pure il calendario ci offrirà dei big match da non perderci assolutamente, già a partite dal sabato 11 gennaio. Vediamo dunque subito che cosa possono dieci i pronostici di Serie A per le tre partite con cui apriremo questa 19^ giornata di campionato, in attesa ovviamente del big match Roma Juventus previsto solo domani sera alle ore 20.45.

PRONOSTICO CAGLIARI MILAN

Sfida di difficile lettura, anche per i pronostici di Serie A, quella che ci attende oggi alla Sardegna Arena. Se guardiamo alla classifica e alle prestazioni messe in campo nella prima parte della stagione sono certo i sardi a meritare il favore del pronostico, visto che poi oggi hanno dalla loro anche il fattore campo. Pure però a detto che se il Milan non ha convinto in passato, pure con Pioli i rossoneri hanno dato spiragli di miglioramento e certo l’approdo di un campionissimo come Ibrahimovic darà certo la scossa giusta allo spogliatoio. Se poi teniamo conto che i rossoblù arrivano da tre KO di fila, capiamo perchè gli ospiti possano fare molto bene oggi.

PRONOSTICO LAZIO NAPOLI

Tenuto conto del fattore campo oltre di classifica e stato di forma non esitiamo a dare il nostro favore per la vittoria nella 19^ giornata di campionato ai biancocelesti di Inzaghi. La Lazio sta mantenendo un trend di successi impressionati e che la sta portando a diventare una seria candidata alla scudetto. Di contro il Napoli di Gattuso ancora non ha trovato la via di uscita dalla crisi e difficilmente potrebbe farlo questa sera.

PRONOSTICO INTER ATALANTA

Per i pronostici di Serie A, quella di San Siro si tratta di una sfida di difficile lettura. Il valore delle due squadre è noto, come pure il loro ottimo stato di forma e la loro voglia di fare bene questa sera alle ore 20.45. Per Conte e Gasperini poi la posta è alta e nessuno concederà favori: il primo è in lista per il titolo di Campione d’Inverno, mentre il secondo lotta per rimanere in zona Champions in vista della prossima stagione. Il verdetto rimane dunque dubbio.



