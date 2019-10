Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite per l’8^ giornata

Il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori in questo sabato 19 ottobre 2019 ed è arrivato il momento di prendere in esame anche quote, scommesse e pronostici della Serie A per le partite che ci terranno compagnia in questa ottava giornata. Certo il programma ci pare molto interessante e pure tra gli anticipi del sabato vediamo molte big a caccia di punti: pure però per alcuni incontri sarà difficile individuare un vincitore annunciato, tenuto conto che la sosta per le nazionali ha comportato alcune defezioni anche importanti per gli spogliatoi della serie A. Andiamo allora a considerare da vicino le quote e i pronostici per la Serie A per le sfide di questo fine settimana, valide per l’ottavo turno di campionato.

PRONOSTICO LAZIO ATALANTA

Pronostico complicato per il primo anticipo della Serie A: la Dea vanta infatti un ottimo stato di forma, ma contro Inzaghi non ha molti precedenti favorevoli e inoltre Gasperini ha pure perso uno dei suoi bomber di punta, Duvan Zapata.

PRONOSTICO NAPOLI VERONA

Benchè Ancelotti torni in campo dopo il pari con il Torino, oggi non dovrebbe fare fatica contro il Verona, anche se certo pure l’Hellas vanti un buono stato di forma: il fattore campo sarà poi decisivo per i campani.

PRONOSTICO JUVENTUS BOLOGNA

Per i pronostici di Serie A, la Vecchia Signora di Sarri rimane la favorita nell’ottava giornata: i bianconeri vogliono mantenere la vetta della classifica, ma non sarà facile contro una formazione solida come quella rossoblu.

PRONOSTICO SASSUOLO INTER

Conte vuole dubito tornare in vetta alla classifica di Serie A e certo non esiterà nel fare del Sassuolo la sua ennesima vittima dalla panchina nerazzurra. Il pronostico pare dunque già fissato alla vigilia.

PRONOSTICO CAGLIARI SPAL

Sfida affatto banale alla Sardegna Arena in questa ottava giornata di Serie A: l’esito infatti non pare così scontato, ma non dimentichiamo l’ottimo stato di forma della squadra di Maran, chiamata poi in campo dopo anche il buon pari con la Roma dell’ultimo turno.

PRONOSTICO SAMPDORIA ROMA

Per i pronostici di Serie A, la sfida di Marassi si annuncia ben complicata: la Roma ha perso Dzeko alla vigilia e va pure va tenuto in considerazione l’effetto-Ranieri in casa dei liguri. Certo fino ad ora i blucerchiato hanno fatto pochissimo, ma non è da escludere un rilancio sotto il nuovo allenatore (che è pure ex del match).

PRONOSTICO UDINESE TORINO

Nell’ottava giornata di Serie A, il Torino pare ben indirizzato verso un nuovo successo in trasferta al Friuli: i bianconeri in casa poi non hanno raccolto risultati troppo entusiasmanti in questo avvio di stagione.

PRONOSTICO PARMA GENOA

Partita delicatissima per i pronostici di Serie A: Andreazzoli si gioca ancora la conferma sulla panchina dei grifoni e certo la sfida al Tardini non si annuncia semplice. I ducali infatti hanno fatto qualche vittima importante in stagione e in casa possono ambire a un buon risultato.

PRONOSTICO MILAN LECCE

Grande incognita a San Siro: sulla carta il Milan non dovrebbe avere alcun problema con il Lecce in questo turno, ma va tenuto in considerazione il fattore-Pioli: il tecnico ex Fiorentina è al suo debutto con i rossoneri e l’attesa è davvero rovente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA