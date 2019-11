Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite per la 14^ giornata

Eccoci alla vigilia della 14^ giornata del primo campionato italiano e certo è bene ora prendere in esame anche i pronostici della Serie A fissati dalla nostra redazione per le partite in programma questo fine settimana per il 30 novembre e il 1 dicembre. E’ dunque quindi arrivato il momento, aiutati dalle quotazioni dell’agenzia di scommesse snai, di valutare chi oggi sarà il favorito per la conquista dei tre punti messi in palio in questo turno di andata della stagione 2019-2020. Pure però per alcuni incontri non sarà certo facile stabilire un verdetto netto e certo dobbiamo anche considerare che alcune big della Serie A approderanno al turno stanche, dopo un intenso appuntamento con le Coppe Uefa. Andiamo allora ad esaminare match per match i pronostici della Serie A fissati in vista della 14^ giornata di campionato.

PRONOSTICO BRESCIA ATALANTA

Benchè la Dea abbia sulle spalle un intenso impegno di Champions league contro la Dinamo Zagabria, è sempre la squadra di Gasperini la favorita nei pronostici di serie A: l’ultima posizione nella classifica della leonessa certo poi è ben significativa.

PRONOSTICO GENOA TORINO

Per i pronostici di Serie A, quella del Marassi è una partita complicata da definire: i grifoni sono ancora in cerca di un equilibrio e di punti che l’aiutino ad uscire dalla zona rossa: confusionaria è poi la situazione del Torino, fin troppo altalenante.

PRONOSTICO FIORENTINA LECCE

Benchè i viola approdino alla 14^ giornata dopo due KO dei fila, è sempre Montella il favorito del turno tra le mura del Franchi: pure però il Lecce è squadra sempre ostica, che non andrà sottovalutata fino al 95’.

PRONOSTICO JUVENTUS SASSUOLO

Sfida dall’esito quasi scontato a Torino: senza nulla togliere alla squadra di De Zerbi, va detto che la Vecchia Signora è ancora capolista in campionato e arriva da successi in Italia e in Europa. Pure invece sono parecchie e ben pesanti le assenze assicurate in casa degli emiliani.

PRONOSTICO INTER SPAL

Anche se la coperta in casa di Conte è ben corta (pure Barella si è appena operato), sono sempre i nerazzurri i favoriti nella sfida di San Siro contro la Spal. Semplici comunque farà di tutto per rendere la vita difficile al suo avversario.

PRONOSTICO LAZIO UDINESE

Quella dell’Olimpico è una partita non certo prima di insidie: sulla carta la Lazio pare favorita, ma i friulani sono ben avidi di punti e pure potrebbero anche tentare il colpaccio contro un club provato dopo l’ultimo turno di Europa league.

PRONOSTICO PARMA MILAN

Dopo le buone case fatte vedere negli ultimi appuntamenti di Serie A, il Milan pare il favorito per il successo nella sfida al Tardini. Pure però non sarà una sfida facile per i rossoneri.

PRONOSTICO NAPOLI BOLOGNA

Benchè il club emiliano stia dimostrando una fibra e una tempra invidiabile, sulla carta il favore del pronostico non può che andare al Napoli, che pure pare ancora traballante dopo le ultime polemiche.

PRONOSTICO VERONA ROMA

L’Hellas sta sorprendendo tutti per solidità e prestazioni in questo avvio di stagione, ma pure per i pronostici di Serie A di questo turno, sono i giallorossi i primi indiziati alla vittoria, anche se non sono poche le defezioni annunciate nello spogliatoio di Fonseca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA