Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per gli anticipi della 10^ giornata

PRONOSTICI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 10^ GIORNATA

Dopo le emozioni vissute solo in settimana per le prime manifestazioni UEFA, ecco che torna protagonista il primo campionato di Serie A e con lui naturalmente anche i pronostici, le quote e le previsioni, segnate alla vigilia di questa 10^ giornata. Siamo ovviamente impazienti di dare la parola al campo, anche per vedere se le nostre previsioni saranno corrette: pure in queso fine settimana del 5 e 6 dicembre 2020 ci attenderanno incontri veramente imperdibili, tra cui il bel Derby tra Juventus e Torino. Non perdiamo altre tempo allora e andiamo a controllare match per match, e partendo dalle sfide che ci faranno compagnia oggi 5 dicembre, che cosa ci riservano i pronostici della Serie A, per la 10^ giornata di andata del campionato.

PRONOSTICO SPEZIA LAZIO

Benchè la formazione capitolina sia di ritorno da un faticoso impegno in Champions league e pure abbiamo recuperato un duro KO nell’ultima di campionato contro l’Udinese, è sempre la squadra di Inzaghi la favorita, per i pronostici di Serie A. Pure siamo sicuri che in casa dello Spezia sarà vera battaglia: la squadra ligure, neopromossa, ha già dimostrato sul campo di ben meritare un posto nel primo campionato nazionale e pure sarà oggi in campo avendo alle spalle tre risultato utili di fila. A cui Italiano vorrà senza dubbio dare seguito anche oggi.

PRONOSTICO JUVENTUS TORINO

Sebbene i granata scendano in campo dopo aver finalmente rimediato un paio di risultato utili tra Coppa e campionato, pure per il derby della Mole è sempre la Vecchia signora le netta favorita. Pesa poi per la squadra di Pirlo, oltre il maggior valore tecnico della rosa e gli ultimi risultati rimediati, anche lo storico recente: è infatti da quasi cinque anni che il Torino non vince la stracittadina. Pure ricordiamo che il “derby è il derby” e che dunque potrebbe accadere di tutto in campo!.

PRONOSTICO INTER BOLOGNA

Sarà sfida ostica a San Siro, ma per i pronostici di Serie A non abbiamo dubbi nel consegnare ai nerazzurri di Conte il favore alla vittoria contro il Bologna. Pure va aggiunto che se la Beneamata arriva in campo dopo un pesantissimo turno di Champions league, la squadra emiliana è invece al top della condizione, avendo pure messo alle spalle alcuni risultati e prestazioni positive nelle ultime uscite ufficiali.



