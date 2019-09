Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite (4^ giornata, 21-22 settembre)

I pronostici Serie A tornano in occasione delle partite della quarta giornata che a dire il vero è cominciata già ieri sera con un anticipo, ma soprattutto da oggi saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, sabato 21 e domenica 22 settembre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A a partire dalle tre sfide che vedranno già oggi scendere in campo le squadre coinvolte, cioè Udinese Brescia, Juventus Verona e Milan Inter.

PRONOSTICI SERIE A: UDINESE BRESCIA

Andamento simile finora per queste due squadre: sia l’Udinese sia il Brescia hanno debuttato in campionato con una vittoria ma poi hanno raccolto due sconfitte nelle successive giornate – per il Brescia amara la rimonta subita causa inferiorità numerica contro il Bologna. Lombardi più prolifici in attacco grazie soprattutto ad Alfredo Donnarumma, friulani migliori in difesa e magari agevolati dal fattore campo. Per l’agenzia di scommesse Snai l’ipotesi più probabile è la vittoria casalinga dell’Udinese: il segno 1 infatti è quotato a 1,92.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS VERONA

Tra gli otto volte campioni d’Italia e una neopromossa il pronostico dovrebbe essere a senso unico, a maggior ragione allo Stadium. La Juventus ha bisogno dei tre punti dopo la frenata rappresentata dal pareggio di Firenze, deludente soprattutto sotto il profilo del gioco, il Verona invece dopo il Milan di domenica scorsa avrà un impegno ancora più difficile. Il segno 1 è dato quasi per scontato dall’agenzia di scommesse Snai, che quota a 1,16 la vittoria casalinga della Juventus.

PRONOSTICI SERIE A: MILAN INTER

La partita naturalmente più intrigante non solo del sabato ma dell’intera giornata di Serie A sarà il derby di Milano in programma stasera a San Siro. Partita impronosticabile per definizione, in campionato ci arriva meglio l’Inter che è ancora a punteggio pieno, anche se i lavori di Antonio Conte sono ancora in corso, come si è visto pure in Champions League. Cantiere aperto anche per Marco Giampaolo al Milan, che ha l’occasione per dare la svolta a un inizio di campionato per il momento senza squilli. L’agenzia di scommesse Snai crede soprattutto nell’Inter: il segno 2 infatti è quotato a 2,40 ed è il più probabile.



