Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite della 16^ giornata

E’ tempo ora di dare uno sguardo ai pronostici della Serie A fissati dalla nostra redazione: siamo infatti alla vigilia di una nuova entusiasmante giornata per il primo campionato italiano e certo ci attende un weekend pieno di grandissimi incontri. Da calendario infatti vediamo subito che la 16^ giornata di Serie A ci propone grandi incontri, già da questo sabato: oggi 14 dicembre 2019 infatti allieteranno gli appassionati ben tre anticipi tra cui spicca naturalmente il Derby della Lanterna, atteso questa sera alle ore 20,45. Andiamo allora subito a controllare da vicino quote e scommesse fissati alla vigilia e naturalmente i pronostici di serie A per i match della 16^ giornata.

PRONOSTICI BRESCIA LECCE

Sfida ben complicata da esaminare per i pronostici di Serie A, anche perché entrambi i club hanno assolutamente bisogno di punti. Va detto infatti che le rondinelle sono ancora penultime in classifica, ma pure hanno finalmente interrotto il digiuno con la vittoria sulla Spal. Pure il Lecce non ha messo da parte grandi risultati ma arriva da una piccola serie di tre risultati positivi, che da speranza ai fan giallorossi anche per questa trasferta. Un pareggio al Rigamonti potrebbe quindi non coglierci di sorpresa.

PRONOSTICO NAPOLI PARMA

Anche la sfida del San Paolo si annuncia di difficile lettura per i pronostici di Serie A: se sulla carta sono gli azzurri in netti favoriti, va pure detto che il Parma di D’Aversa non è avversario da sottovalutare e pure torna in campo dopo una solida vittoria ottenuta con la Sampdoria nella scorsa giornata di Serie A. Aggiungiamo che questa sarà poi un match ben unico in casa dei campani, perchè il primo dopo l’addio di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso alla panchina del Napoli: è dunque ben complicato analizzare il clima in casa degli azzurri, che pure si sono chiudi in ritiro in questi giorni.

PRONOSTICO GENOA SAMPDORIA

Anticipo più che mai complesso per la 16^ giornata di campionato tra Genoa e Sampdoria: al Marassi questa sera si giocherà un Derby, match che per sua stessa natura sfugge alle classiche analisi e dove sono spesso i singoli episodi a decidere il verdetto. Alla vigilia possiamo però dire che sia il Genoa che la Sampdoria sono ben motivate e hanno più che mai bisogno di risultati oltre che di energia e ottime prestazioni, specie dopo tanti KO incassati: inoltre pure Motta come Ranieri si presenteranno al turno con gravi defezioni in spogliatoio. Insomma, con tante ambizioni, ma pochi punti fermi da cui partire per analizzare il derby, va detto che davvero tutto potrebbe accadere in campo al Marassi. Pure un pari senza gol ed emozioni.



