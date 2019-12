Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (15^ giornata)

I pronostici di Serie A per la 15^ giornata partono dal sabato, dopo aver assistito al big match Inter Roma: l’analisi delle partite parte dunque dai tre anticipi per poi arrivare alle sfide della domenica, e come sempre sarà interessante valutare quello che succederà sul campo. Possiamo ricordare fin da subito che non è previsto un Monday Night e dunque il turno di campionato si concluderà domenica sera; al sabato spicca un grande big match con Lazio Juventus ma anche le altre due partite sono certamente interessanti. Con i pronostici di Serie A proviamo dunque a fare una valutazione sul possibile esito delle gare in programma, prendendo in considerazione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per anticipare, almeno possibilmente, in che modo andrà la giornata.

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA VERONA

Si parte con la partita del Gewiss Stadium, nella quale l’Atalanta spera di prendersi la seconda vittoria consecutiva. Reduce dal 3-0 di Brescia, la Dea ha spezzato un periodo fatto di 2 punti in quattro partite ed è uscita dalla crisi (o almeno pare), riprendendo la sua marcia verso il quarto posto. Il Verona ha 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e punta a confermarsi: ottimo il campionato di un Hellas che ha stupito per solidità anche se domenica scorsa è stato battuto in casa dalla Roma. Il pronostico della Snai comunque parla totalmente in favore della squadra di casa, perchè il segno 1 che identifica la vittoria dell’Atalanta vale 1,33 volte la somma messa sul piatto mentre siamo addirittura a 9,00 volte la giocata per il segno 2, sul quale scommettere per il successo esterno del Verona. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una cifra pari a 5,25 volte quanto puntato con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE A: UDINESE NAPOLI

Un Napoli in crisi è comunque favorito alla Dacia Arena, e non potrebbe che essere così: per la Snai infatti il segno 2 che regola la vittoria partenopea porta in dote una vincita di 1,70 volte quanto puntato, contro il valore di 5,00 che è stato assegnato all’eventualità del successo friulano. Il segno X, dunque per il pareggio, vi farebbe intascare 3,65 volte la giocata: il Napoli arriva a questa partita della 15^ giornata con un dato allarmante di sei giornate senza vittoria, con la sconfitta interna subita dal Bologna che ha riportato la squadra in ritiro e soprattutto l’ha allontanata a -8 dalla zona Champions League. Carlo Ancelotti a questo punto sembra davvero non avere più il polso della situazione, ma lo scenario è più complesso pensando al tira e molla sui rinnovi e la tensione che si era creata nei giorni scorsi; dall’altra parte l’Udinese ha bisogno di punti per portarsi davvero al sicuro rispetto alla salvezza, ma arriva dal pesante ko subito dalla Lazio con tre reti incassate in un solo tempo, e dunque ha il morale abbastanza a terra.



