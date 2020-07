Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite, 35^ giornata (22-23 luglio)

Per la 35^ giornata del massimo campionato di calcio, è arrivato il momento di analizzare le partite che per i pronostici di Serie A completeranno il turno: abbiamo vissuto gli anticipi del martedì e ora siamo pronti a tuffarci nelle altre sfide, aspettando di capire quello che ci dirà il campo ma provando anche a ipotizzare quello che succederà con l’aiuto delle cifre raccolte dalle varie formazioni impegnate e con il supporto ulteriore delle quote che, tra gli altri bookmaker, sono state fornite dall’agenzia Bwin. Non indugiamo oltre dunque, perché il programma è ampio e noi vogliamo presentare quanto prima le suggestioni che questa 35^ giornata di campionato ci può offrire attraverso i pronostici di Serie A, proseguiamo allora il nostro viaggio all’interno del torneo.

PRONOSTICO PARMA NAPOLI

Si può rimproverare poco ai partenopei: forse Carlo Ancelotti sarebbe stato da cambiare prima (al termine della scorsa stagione), ma siamo al passato mentre il presente ci dice che Gennaro Gattuso è realmente riuscito a far svoltare una squadra che adesso ha molta più fiducia nell’approcciare le partite e gioca anche un piacevole calcio offensivo. Il campionato del Parma sembra ricalcare quello dello scorso anno: stavolta non c’è stato il timore di una clamorosa retrocessione, ma anche nel 2019-2020 i ducali si sono come piantati quando si è trattato di fare il salto di qualità e provare a correre per l’Europa. Una delle squadre peggiori del post-lockdown, quella di Roberto D’Aversa ha comunque archiviato in anticipo la salvezza: oggi parte sfavorita, secondo Bwin vale 5,50 volte la puntata il segno 1 per la sua vittoria mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Napoli vi permetterebbe di guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,20 volte la puntata.

PRONOSTICO INTER FIORENTINA

I nerazzurri lottano concretamente per lo scudetto, i viola sono una delle grandi deluse del campionato: certo che Beppe Iachini possa andare a San Siro a fare il grande colpo è sempre possibile, anche se Bwin quota questa possibilità (regolata dal segno 2) 6,00 volte la posta messa sul piatto. Una Fiorentina la cui rosa imponeva di sognare l’Europa, ma che come negli anni passati non è mai riuscita a trovare il ritmo giusto e ha perso punti anche incredibili, rimanendo più vicina alla retrocessione che alla possibilità di arrivare al sesto o settimo posto. L’Inter ha pagato un periodo di sbandamento appena prima del post-lockdown e anche alla ripresa delle ostilità, ma è innegabile che con Antonio Conte la squadra sia tornata competitiva per il grande traguardo e ora punti a un finale da urlo. Vale 1,48 volte la somma investita il segno 1 per la vittoria interna dei nerazzurri, sempre secondo l’agenzia Bwin; il pareggio, identificato dal segno X, vi farebbe invece mettere in tasca una vincita corrispondente a 4,33 volte l’ammontare della vostra giocata.



