Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite della 18^ giornata

Con l’analisi dei pronostici di Serie A siamo arrivati alle partite che compongono il quadro della 18^ giornata: il turno, che è il penultimo nel girone di andata, si gioca dopo la sosta invernale e si sviluppa su due giorni. Domenica 5 gennaio avremo gli anticipi e poi, sfruttando l’Epifania che è giorno festivo, lunedì 6 gennaio avremo la conclusione di questa giornata. Possiamo allora valutare le partite singolarmente, provando a indovinare cosa possa succedere sui vari campi; analizziamo dunque i pronostici di Serie A, ricordando e dicendo subito che per aiutarci prenderemo in esame le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICI SERIE A: BRESCIA LAZIO

Sulla carta non c’è partita (la vittoria della Lazio viene quotata 1,50 contro il 6,00 per il segno 1 che accompagna il successo delle rondinelle, il pareggio vale invece 4,50 volte la somma messa sul piatto): i biancocelesti stanno volando con il vento in poppa, hanno ancora una partita da recuperare e dopo aver vinto la Supercoppa a scapito della Juventus sperano di avvicinare le prime due posizioni della classifica, per giocarsi concretamente lo scudetto. Da quando è tornato Eugenio Corini però il Brescia sembra aver cambiato passo, e dunque sa di potersela giocare; le rondinelle hanno abbandonato l’ultimo posto e sono pienamente lanciati nella corsa alla salvezza. Lazio dunque che parte favorita, ma attenzione alle potenziali sorprese.

PRONOSTICI SERIE A: SPAL VERONA

Una sfida che vale per la salvezza, anche se il Verona sta disputando un buon campionato e sembra aver già messo in cascina punti preziosi per tenersi fuori dai guai; l’urgenza di vincere ce l’hanno soprattutto gli estensi, che pure prima della sosta hanno fatto il colpo grosso sul campo del Torino e sono tornati a vincere. La Spal però fatica in particolar modo al Mazza, e ha bisogno di continuità; contro questo Verona non sarà semplice ma se non altro la Snai assegna il favore dei pronostici ai padroni di casa, pure in una situazione che tende verso il pareggio che, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,20 volte quanto puntato (siamo invece a 2,60 per il successo della Spal e 2,80 per l’affermazione del Verona).



