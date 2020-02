Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite della 24^ giornata

Uno sguardo ai pronostici di Serie A ci introduce alla 24^ giornata del campionato, che vivrà dei consueti tre anticipi del sabato per poi lanciarci verso la domenica e infine al Monday Night. Diciamo subito che il big match sarà quello dello stadio Olimpico, perchè Lazio Inter rappresenta al momento uno spareggio per lo scudetto con la Juventus pronta eventualmente ad approfittarne; ci sono però altre partite davvero interessanti tra squadre in cerca di riscatto (ovviamente gli stessi bianconeri, ma anche il Milan), realtà in crescita e pronte a dire la loro (la Sampdoria di Claudio Ranieri per esempio) e altre che invece sembrano aver smarrito la retta via, come la Spal. Si parte nel primo pomeriggio del 15 febbraio, dunque per noi è arrivato il momento di svelare i pronostici di Serie A affidandoci alle quote dell’agenzia di scommesse Bwin, per valutare quello che potrebbe succedere sui campi.

PRONOSTICI SERIE A: LECCE SPAL

Una sfida salvezza, nella quale i salentini potrebbero dare una spallata decisiva: il Lecce arriva da due vittorie consecutive e finalmente ha anche trovato il successo al Via del Mare, arriva a questa partita con un vantaggio di 8 punti sugli estensi e potrebbe davvero fare il definitivo salto di qualità. A Ferrara, dopo cinque anni e mezzo, è finita l’epoca di Leonardo Semplici: Gigi Di Biagio, protagonista di un ciclo con l’Under 21 cui è mancato l’acuto (ma che ha fatto crescere tanti giovani interessanti), ha firmato fino a giugno e la missione è ovviamente quella di salvarsi. Bwin assegna al Lecce i favori del pronostico: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,10 volte la somma sul piatto contro il 3,30 che accompagna l’ipotesi del successo esterno, regolato dal segno 2. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete scommettere sul segno X, vi farebbe guadagnare 3,40 volte quanto puntato.

PRONOSTICI SERIE A: BOLOGNA GENOA

Grande momento per il Bologna, che dopo aver rimontato il Brescia è anche andato a vincere sul campo della Roma: i felsinei adesso hanno chiuso il discorso salvezza e possono addirittura aspirare all’Europa League, visto l’ottimo settimo posto in classifica. Sinisa Mihajlovic dovrà però stare attento a non cadere nella trappola di una partita sulla carta abbordabile: il Genoa infatti è in salute, arriva dalla vittoria di misura contro il Cagliari e ha racimolato punti importanti per mantenere la categoria, pur se il progetto di Davide Nicola è ancora in divenire. Secondo l’agenzia Bwin il Bologna è largamente favorito, con un valore di 1,80 volte la puntata per la sua vittoria (segno 1); già il pareggio regolato dal segno X vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,50 volte la giocata, il segno 2 per l’affermazione esterna del Grifone porta in dote 4,33 volte la posta.

PRONOSTICI SERIE A: ATALANTA ROMA

Partita assolutamente intrigante, che significa anche corsa al quarto posto: l’Atalanta ha 3 punti di vantaggio dopo il colpo sul campo della Fiorentina, la Roma cerca di uscire dalla crisi che l’ha portata a perdere due partite consecutive e rischiare di farsi assorbire da chi arriva alle spalle, soprattutto non riuscendo a confermare quanto di buon era stato fatto vedere fino a qui. E’ ancora una Roma ondivaga, che rischia contro il miglior attacco della Serie A: le quote fornite da Bwin ci dicono infatti che l’Atalanta parte favorita con un valore di 1,87 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, mentre l’ipotesi del successo giallorosso è regolata dal segno 2 e vale 3,50 volte la vostra puntata. Questo bookmaker valuta come scommessa più redditizia un eventuale pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X: in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 4,00 volte quello che avrete deciso di investire.



