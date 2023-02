Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite (24^ giornata)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 24^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano a farci compagnia con le partite che sabato 11 febbraio si giocano per la 24^ giornata: è la quinta di ritorno, manca ancora molto per arrivare a capire quali saranno i verdetti di questo campionato cadetto ma intanto la situazione si sta leggermente definendo. Tra il Frosinone in fuga vera e alcune big che sono in crisi e potrebbero seriamente retrocedere, i pronostici di Serie B fanno luce sulle otto gare del giorno, tenendo conto che c’è già stato un anticipo e vivremo poi il posticipo della domenica.

Cosa succederà sui vari campi? I bookmaker hanno provato a rispondere fornendo le quote ufficiali secondo le giocate che sono pervenute e noi, facendoci aiutare da esse, ci addentriamo in alcune partite specifiche per dire la nostra, considerando anche quale sia il momento delle squadre che sabato 11 febbraio sono impegnate in una 24^ giornata che potrebbe confermare appunto i pronostici oppure regalarci sorprese, cosa affatto inusuale in un torneo cadetto sempre aperto alle rivoluzioni. Iniziamo dunque il nostro viaggio con i pronostici di Serie B…

PRONOSTICI SERIE B: CAGLIARI BENEVENTO

Partita tosta questa Cagliari Benevento: gli isolani hanno perso per la prima volta da quando Claudio Ranieri è tornato ad allenarli, e sono scivolati fuori dalla zona playoff pur essendo a contatto e dunque con tutte le possibilità di giocare la post season e poi sfruttare l’esperienza per andare in Serie A. Il Benevento, in crisi nera, ha appena esonerato Fabio Cannavaro: torna in sella Roberto Stellone che otto anni fa aveva timbrato una splendida promozione con il Frosinone e poi raggiunto una finale playoff con il Palermo, ma ora il contesto è totalmente diverso. I pronostici di Serie B ci dicono che per Cagliari Benevento i sardi sono favoriti: l’agenzia Snai ha quotato 1,95 volte la giocata il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di Ranieri, per contro il successo del Benevento, identificato dal segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra che corrisponde a 4,25 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto. Infine il segno X, sul quale dovrete ovviamente puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte l’importo investito sulla partita.

PRONOSTICI SERIE B: REGGINA PISA

Parliamo anche di Reggina Pisa con i pronostici di Serie B. Pippo Inzaghi e Luca D’Angelo vanno a caccia di riscatto: i calabresi hanno perso il big match di Palermo, sono finiti a -12 dalla vetta e, pur non perdendo terreno dal Genoa, adesso hanno bisogno di tornare a fare la voce grossa perché la concorrenza per la promozione diretta è aumentata. Tra le pretendenti c’è il Sudtirol che è reduce dalla vittoria di Pisa: leggero calo per i nerazzurri che sono finiti fuori dalle prime otto e dunque devono recuperare, dovrà essere bravo D’Angelo a ripartire con lo slancio di quando era tornato in panchina.

L’agenzia Snai ha tracciato i pronostici di Serie B anche per questa partita, dicendoci di una Reggina favorita pur se di poco: il segno 1 su cui puntare per la vittoria amaranto vi farebbe guadagnare 2,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, il pareggio è regolato dal segno X e porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,15 volte l’importo investito, infine il segno 2 che identifica l’affermazione del Pisa ha un valore di 3,60 volte quella che sarà stata la vostra giocata con questo bookmaker.











