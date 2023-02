Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite (25^ giornata)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 25^ GIORNATA

Stiamo per vivere un nuovo interessante turno dedicato ai pronostici di Serie B: le partite che prendiamo in considerazione questo fine settimana si giocano per la 25^ giornata, la sesta di ritorno. Abbiamo già avuto Pisa Venezia a farci compagnia come anticipo del venerdì, ora avremo altre sette partite nel solito, intenso sabato e poi la conclusione con il posticipo della domenica che sarà Modena Genoa. I pronostici di Serie B prenderanno in considerazione, in particolar modo, le sette gare di sabato 18 febbraio.

Cosa potrebbe succedere in campo? È ciò che proveremo a scoprire, facendoci aiutare come sempre dalle quote ufficiali che sono state stabilite dai bookmaker (nello specifico l’agenzia Snai) ma ovviamente anche considerando quale sia la classifica del campionato e l’attuale stato di forma delle varie squadre che si affronteranno nella 25^ giornata. Siamo pronti: mettiamoci comodi, perché stiamo per iniziare il viaggio attraverso i pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO BRESCIA

Benevento Brescia è una partita tra due squadre in crisi, e attualmente in zona playout se non retrocessione – come i sanniti: entrambe hanno cambiato allenatore la scorsa giornata e non per la prima volta, entrambe hanno comunque perso. Il Benevento ha 4 ko consecutivi entrando in questa giornata e non vince da 7 gare, Fabio Cannavaro è stato esonerato in favore di Roberto Stellone; il Brescia è a digiuno di successi da 10 giornate e ha perso le ultime cinque, dopo l’avvicendamento Clotet-Aglietti-Clotet è stato promosso Davide Possanzini che ha aperto perdendo in casa contro il Modena.

Partita dunque delicatissima, con il pareggio è che più che un’opzione tra le altre: se così fosse l’agenzia Snai vi premierebbe con una somma che corrisponde a 3,15 volte quanto puntato sul segno X. Per il resto comunque la squadra favorita è il Benevento: vale 2,10 volte la posta il segno 1 per la vittoria dei sanniti, per il successo del Brescia bisognerà giocarsi il segno 2 e il bookmaker in questo caso vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire sulla partita.

PRONOSTICI SERIE B: PALERMO FROSINONE

Da una partita per la salvezza a una per la promozione: Palermo Frosinone sarà uno spettacolo ed è anche un match dalla fortissima rivalità, che risale all’ultima salita dei ciociari in Serie A e i rosanero che ebbero da ridire per qualche comportamento scorretto a bordo campo. Sia come sia, il Frosinone vola con 12 punti di vantaggio sulla seconda e 15 sul gruppo delle terze; il Palermo, che ha visto spezzata la sua serie positiva con la sconfitta di Marassi, entra nella 25^ giornata con il settimo posto in compagnia di altre quattro squadre, dunque deve lottare per arrivare ai playoff ma non è lontano dalla promozione immediata.

Cosa dire allora di questo match del Barbera? L’agenzia Snai per i pronostici di Serie B sostiene che i ciociari siano favoriti: il segno 2 che regola l’eventualità della vittoria del Frosinone vi farebbe guadagnare 2,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro invece il segno 1 su cui puntare per il successo del Palermo porta in dote una vincita che corrisponde a 3,15 volte l’importo investito. Il pareggio, identificato dal segno X, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 3,05 volte la giocata.











