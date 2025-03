PRONOSTICI SERIE B: QUOTE E PREVISIONI 30^ GIORNATA

Per i pronostici Serie B ci apprestiamo a vivere una 30^ giornata ricca di grandi spunti: nell’ultima giornata si è riaperta la corsa alla promozione con la vittoria dello Spezia sul Pisa, i liguri hanno accorciato a tre punti sui toscani e adesso ci credono sul serio, perché anche l’inerzia potrebbe giocare a loro vantaggio. Naviga invece in totale solitudine e tranquillità il Sassuolo che, pur fermato dal Bari, ha conservato il suo più che ampio margine sulle due inseguitrici e rischia davvero poco, oggi per la capolista abbiamo un impegno comunque intrigante sul campo di un Cittadella tornato a soffrire, ma le sfide vere come detto si giocano su altri campi.

Vale a dire innanzitutto il Manuzzi, dove lo Spezia deve immediatamente confermarsi contro un Cesena da playoff e dunque avversario più che tosto, e l’Arena Garibaldi dove il Pisa ritrova i suoi tifosi e ospita il Mantova, impelagato nella lotta per evitare di giocare il playout. A tale proposito bisogna anche considerare che nei pronostici Serie B sono importanti le altre zone di classifica, dunque proveremo a fare un quadro il più possibile definito di questa 30^ giornata prendendo in esame le gare che riteniamo più importanti, senza indugiare oltre possiamo iniziare questo nuovo capitolo della nostra consueta rubrica.

PRONOSTICI SERIE B: CESENA SPEZIA

Andiamo allora ad affrontare il tema di Cesena Spezia nei pronostici Serie B: rischia tanto la squadra di Luca D’Angelo, che però è totalmente rinfrancata dopo la vittoria sul Pisa e non vuole perdere l’inerzia; il Cesena è avversaria reale e concreta, una squadra che da neopromossa ha comunque confermato le sue ambizioni e ha fatto molto bene nelle ultime uscite, andando a vincere a Cremona e poi battendo la Salernitana prima di andare a pareggiare a Brescia, ancora in precedenza aveva fatto un favore proprio allo Spezia fermando il Pisa sul pareggio.

I pronostici Serie B che sono stati emessi dalla Snai ci dicono che la squadra favorita è quella ospite, perché il segno 2 che regola l’ipotesi della vittoria dello Spezia vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,05 volte la vostra giocata mentre con il segno 1, per il quale puntare sul successo del Cesena, arriviamo ad un valore che ammonta a 3,85 volte quello che sarà stato l’importo investito. Ecco poi l’eventualità del pareggio, che viene naturalmente identificata dal segno X: in questo caso il bookmaker di cui stiamo parlando vi farebbe intascare 3,05 volte la somma che sarà messa sul tavolo.

PRONOSTICI SERIE B: PISA MANTOVA

Ecco allora anche Pisa Mantova con i pronostici Serie B: i nerazzurri, nel momento di tirare le somme e prendere definitivamente la strada della promozione, hanno perso contro Sassuolo e Spezia nello spazio di otto giorni, entrambe partite esterne e dunque complicatissime, ma se davvero dovranno passare dai playoff potranno mangiarsi le mani per altri risultati, ad esempio la sconfitta casalinga contro il Cittadella. Il Mantova continua a essere in crisi profonda: non vince dal 18 gennaio, a questo punto si avvicina sempre più il rischio di dover passare dallo spareggio per evitare la Serie C.

Secondo le stime della Snai è evidente il favore del pronostico per il Pisa, perché la sua vittoria regolata dal segno 2 porta in dote un guadagno pari a 1,60 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale ovviamente puntare per il successo del Mantova, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 5,25 volte la somma che avrete pensato di mettere sul tavolo. Infine abbiamo il pareggio, l’eventualità che viene identificata dal segno X e che vi consentirebbe di arrivare a una vincita corrispondente a 3,80 volte la vostra giocata su questa partita.