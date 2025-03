PRONOSTICI SERIE B: SALERNITANA MODENA

Nei pronostici Serie B di oggi possiamo analizzare anche Salernitana Modena, partita che all’Arechi mette a confronto due squadre dal rendimento diverso. Per la Salernitana il tempo si sta esaurendo: penultima in classifica, ha assoluto bisogno di una vittoria per rilanciarsi sapendo comunque che la corsa alla salvezza sarà complicatissima, si rischia dunque un doppio salto all’indietro mentre il Modena continua a sperare nei playoff, ma ha bisogno di maggiore continuità come dimostrato anche dal pareggio raccolto in extremis contro il Cosenza fanalino di coda, occasione persa per una squadra ancora troppo ondivaga.

Valutiamo le quote che sono state stabilite dall’agenzia Snai, le quali ci dicono che la favorita è comunque la Salernitana: effetto del fattore campo perché il segno 1 per la vittoria dei campani vi farebbe guadagnare 2,20 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre per quanto riguarda il segno 2 che regola il successo del Modena siamo ad un valore che corrisponde a 3,20 volte la vostra giocata. Infine, ecco l’eventualità del pareggio per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker ha previsto una vincita che equivale, allo stesso modo, a 3,20 volte la posta in palio. (agg. di Claudio Franceschini)

QUOTE E PREVISIONI PER LA 29^ GIORNATA

Siamo alla 29^ giornata nel campionato cadetto, e i pronostici Serie B assumono un valore ancora più importante: ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione della stagione regolare, sappiamo poi che – qualora siano soddisfatti i criteri per disputarli – avremo playoff e playout ma intanto saranno raggiunti i vari obiettivi, dunque innanzitutto le promozioni immediate ma anche le retrocessioni senza passare dagli spareggi. Le partite, visto che siamo a inizio marzo, iniziano a essere realmente delicate: per questo motivo addentrarci all’interno dei pronostici Serie B è lavoro intrigante e appassionante.

Come sempre proveremo a prendere in esame alcune delle gare di questa 29^ giornata, scruteremo all’interno delle quote che sono state fornite dai vari bookmaker e ipotizzeremo in che modo le cose possano andare sul campo. Visto che le sorprese sono all’ordine del giorno bisognerà anche valutare con attenzione lo stato di forma delle varie squadre, dunque senza indugiare oltre possiamo iniziare dal quadro che ci viene proposto sabato 8 marzo e aprire realmente il nostro discorso legato ai pronostici Serie B, vedendo anche in che modo cambierà la classifica del campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE CATANZARO

Certamente Cremonese Catanzaro rappresenta il big match nei pronostici Serie B: quinta contro quarta, squadre separate da un solo punto in classifica e che dunque sono in lotta tra loro per qualificarsi immediatamente alla semifinale dei playoff ma che, come già detto più di una volta, hanno anche il compito di mantenere un certo margine dallo Spezia così che la post season si possa effettivamente giocare, cosa che qualche settimana fa non appariva affatto scontata, prima che i liguri calassero e crescessero i calabresi, per contro è calata la Cremonese che non vince da tre partite.

I pronostici Serie B su questa partita ci dicono comunque che la squadra favorita, e in maniera netta, è quella grigiorossa: abbiamo il segno 1 per la sua vittoria che vi farebbe guadagnare 1,73 volte quello che avrete messo sul tavolo, per contro siamo ad un valore corrispondente a 4,60 volte la vostra giocata per il segno 2 che identifica il successo del Catanzaro, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che, con questo bookmaker, equivale a 3,50 volte la posta in palio sulla partita.

PRONOSTICI SERIE B: SAMPDORIA PALERMO

Ora bisogna parlare di Sampdoria Palermo per i pronostici Serie B, perché questa sfida riporta alla mente un periodo, non troppo lontano, in cui le due squadre erano al piano di sopra e avevano anche ambizioni europee. Lo scenario che ci si para di fronte ci dice che tra qualche mese potrebbero addirittura esserci due categorie di distanza: certo il Palermo deve ancora qualificarsi ai playoff e non sarà semplice ma poi avrebbe la squadra per ottenere la promozione, la Sampdoria naviga in acque complicatissime e, non trovando una sua continuità, rischia di giocare lo spareggio per non retrocedere.

I blucerchiati in Serie C? Sarebbe clamoroso ma a oggi potrebbe succedere; intanto possiamo dire che l’agenzia Snai parla di uno straordinario equilibrio al Barbera, mezzo punto separa le ipotesi di vittoria (segno 1 per la Sampdoria, segno 2 per il Palermo) e i valori corrispondono a 2,60 e 2,65 volte quanto investito sulla partita, per quanto riguarda invece l’eventualità del pareggio sappiamo che bisognerà puntare sul segno X e, se davvero finisse in questo modo, il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,15 volte quella che sarà stata la vostra giocata.