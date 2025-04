PRONOSTICI SERIE B: SASSUOLO PER IL SALTO!

Di nuovo in campo con i pronostici Serie B, attenzione alle partite che si giocano sabato 12 aprile perché potrebbe arrivare il primo importante verdetto, vale a dire la promozione del Sassuolo: siamo nel corso della 33^ giornata e i neroverdi hanno 14 punti di vantaggio sullo Spezia, di conseguenza hanno bisogno di una vittoria e poi che i liguri non vincano a Mantova, questo però lo scopriremo solo domenica nel posticipo del turno e allora intanto focus sul Sassuolo, che dopo aver perso a Palermo una partita straordinaria, con ben otto gol, torna a giocare e lo fa ancora in trasferta contro il Modena, che è in un buon momento.

In più ovviamente ci sono tanti altri temi di cui parlare con i pronostici Serie B, per esempio il Pisa che allo stesso modo vuole prendersi gli ultimi punti utili per il tanto atteso salto di categoria, e poi la zona calda della classifica con Sampdoria (a pochi giorni dall’ennesimo ribaltone) e Brescia che sono le due big in crisi e molto vicine alla retrocessione, con la necessità di vincere per evitare guai peggiori. Diamo allora spazio alla disamina delle quote che sono state fornite dai bookmaker per addentrarci ancor più nell’entusiasmante quadro che riguarda i pronostici Serie B per la 33^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: REGGIANA PISA

Dunque partiamo da Reggiana Pisa per i pronostici Serie B: l’esito di questo match al Mapei Stadium è chiaramente ininfluente per il Sassuolo ma importantissimo per i toscani, che tornano in campo dopo l’inattesa sconfitta casalinga contro il Modena con la quale hanno dovuto ritardare il momento della festa – che non sarebbe comunque arrivata lo scorso sabato – Pippo Inzaghi è comunque vicino all’obiettivo e oggi può fare il passo decisivo contro la pericolante Reggiana, che addirittura non vince da fine gennaio e ha perso cinque delle ultime nove partite.

Ovviamente il pronostico stabilito dalla Snai dà ragione agli ospiti, ma il segno 1 per la vittoria dei granata (3,55 volte la posta in palio) non così distante dal valore posto sul successo del Pisa – regolato dal segno 2 – che vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X: questo bookmaker ha previsto una quota che ammonta a 3,05 volte la vostra giocata sulla partita.

PRONOSTICI SERIE B: MODENA SASSUOLO

Con Modena Sassuolo potremmo avere la promozione dei neroverdi, tanto attesa ma per la quale bisognerà comunque attendere domani: nel frattempo Fabio Grosso deve portare a termine la prima parte del piano e cioè vincere al Braglia, che curiosamente potrebbe diventare nuovamente teatro della salita in Serie A di un Sassuolo che infatti nel 2012-2013 giocava a Modena, campo dei canarini che possono sperare nei playoff grazie a due vittorie consecutive di grande prestigio, perché prima di espugnare l’Arena Garibaldi avevano anche battuto il lanciato Catanzaro.

Cosa dice l’agenzia Snai per questa partita? Che il Sassuolo ha il favore del pronostico con un valore pari a 2,35 volte la giocata sul segno 2 per la sua vittoria, ma che tutto sommato il Modena si difende bene visto che il segno 1, sul quale puntare appunto per l’affermazione gialloblu, vi farebbe guadagnare una cifra che corrisponde a 3,05 volte la vostra giocata, per poi arrivare all’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, che porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,15 volte l’importo che avrete investito.