Pronostici Serie B: le quote e le previsioni sulle partite dell'ottava giornata, siamo in campo sabato 18 e domenica 19 ottobre.

Anche il campionato cadetto si è preso una settimana di pausa, ma ora i pronostici Serie B ci fanno nuovamente compagnia per il consueto appuntamento del weekend, ricordando che l’ottava giornata ha già preso il via con l’anticipo di Chiavari e prosegue ora tra sabato 18 e domenica 19 ottobre.

Sono nove le partite che restano da vivere nel turno, noi ne prenderemo in esame un paio provando a ipotizzare, con l’ausilio dei bookmaker, quello che potrebbe succedere in campo; lo scenario tracciato dalla classifica è molto interessante sia in testa, dove comanda il Modena, che in coda dove è rimasto lo Spezia.

Naturalmente poi la situazione potrebbe cambiare in tempi rapidi, come da “tradizione” del campionato cadetto; ci sono alcune squadre che sono partite male per poi riprendersi, come ad esempio il Monza che potrebbe adesso migliorare la sua graduatoria, e altre che vivono un calo o non si sono proprio lanciate.

Ecco allora che questi pronostici Serie B ci aiutano a fare maggiore chiarezza all’interno di tutto lo scenario; iniziamo subito il nostro percorso dando spazio appunto a due gare che ci sentiamo di dire siano di principale interesse, anche se riguardano zone diversi nella classifica del torneo cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE MONZA

Con i pronostici Serie B partiamo allora da Frosinone Monza, abbiamo citato i brianzoli che sono partiti con il freno a mano tirato ma nelle ultime due giornate hanno pareggiato a Empoli per poi ritrovare la vittoria contro il Catanzaro, che fino a quel momento non aveva mai vinto ma, per contro, nemmeno mai perso. Il Frosinone tuttavia è un cliente davvero molto brutto: a metà agosto ha eliminato il Monza dalla Coppa Italia vincendo all’U-Power Stadium, in campionato insegue Modena e Palermo e, nonostante arrivi dal 3-0 subito a Venezia, è una squadra con grande potenziale e sicuramente candidata alla promozione.

Secondo l’agenzia Snai, che ha tracciato i pronostici Serie B tra gli altri bookmaker, siamo in presenza di una partita da tripla; tuttavia è leggerissimamente favorita la squadra ciociara, perché il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe un guadagno pari a 2,55 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2, che va a regolare l’affermazione del Monza, porta in dote una vincita che ammonta a 2,70 volte l’importo investito. C’ quindi grande equilibrio, con l’eventualità del pareggio che, come accade in questi casi, è quella con il valore più alto: puntando sul segno X andreste a intascare una somma che corrisponde a 3,15 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE B: REGGIANA BARI

Rispetto alla partita precedente, nei pronostici Serie B Reggiana Bari rappresenta una sfida che guarda a una zona più bassa della classifica, tuttavia attenzione perché entrambe le squadre, partite decisamente molto male, sono riuscite a vincere prima della sosta, la Reggiana addirittura facendo il colpo sul campo di un lanciato Cesena e il Bari battendo il Padova al San Nicola, quasi un peccato allora che il campionato si sia fermato ma emiliani e pugliesi hanno ripreso vigore e fiducia, adesso tuttavia hanno il compito di non fermarsi perché certamente i tre punti di due settimane fa non hanno risolto tutto.

Ad ogni buon conto esaminiamo le quote proposte dalla Snai, secondo le quali c’è una sorta di stallo spezzato solo dal decimo di punto a favore del Bari: il segno 2 per la vittoria dei galletti ha un valore equivalente a 2,60 volte quanto puntato, siamo invece a 2,70 volte la cifra messa sul tavolo per il segno 1 che va a regolare, naturalmente, l’ipotesi del successo della Reggiana. Infine abbiamo il segno X, quello che identifica l’eventualità del pareggio: se la partita del Mapei Stadium dovesse finire con un punto a testa, il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,05 volte la posta in palio.