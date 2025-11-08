Pronostici Serie B: le quote e le previsioni sulle partite che si giocano nel fine settimana per la 12^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE

Andiamo alla scoperta di quello che possono dirci i pronostici Serie B circa le partite che si giocano nel fine settimana: il campionato cadetto è arrivato alla 12^ giornata e continua a presentarci uno scenario di grande interesse, con il Modena tornato subito a vincere dopo lo scivolone nel derby di Reggio Emilia.

I canarini dunque conservano il primo posto in classifica, ma c’è un Monza che sta spingendo tantissimo e ha vinto le ultime cinque partite, tenendo alle sue spalle quel Frosinone che proprio oggi, sabato 8 novembre, ospita la capolista nella speranza di agganciarla e cambiare sensibilmente le cose in alta quota.

In coda invece ha battuto un colpo di fondamentale importanza il Mantova, tornato a vincere dopo nove giornate e proprio sul campo della Sampdoria: come risultato i blucerchiati sono ora ultimi in classifica e ancora impelagati in una crisi senza fine, ma rischiano tanto anche il Pescara e un Empoli davvero deludente.

Scopriremo tutto tra poco, ma intanto con i pronostici Serie B dobbiamo fare la nostra valutazione su quanto potrebbe accadere sui campi e sui rapporti di forza, prendiamo in esame alcune partite che riteniamo più importanti o comunque stuzzicanti di altre facendoci aiutare dalle quote fornite dai bookmaker.

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE MODENA

Parlavamo di Frosinone Modena, ed eccola qui: due rigori hanno aiutato i canarini a demolire la Juve Stabia, conservando il primo posto in classifica che dopo 13 giornate è particolarmente importante anche se la concorrenza appunto non manca, oggi la squadra di Andrea Sottil fa visita alla terza forza del campionato di Serie B e il Frosinone è anche molto in forma, perché dopo un periodo non troppo florido all’inizio di ottobre ha battuto Entella e Carrarese segnando 6 gol senza concederne alcuno, dunque per il Modena questo del Benito Stirpe è certamente un bel banco di prova.

Così la pensa anche la Snai: capolista favorita, ma davvero di poco perché il segno 2 per la vittoria degli emiliani, che vale 2,55 volte quanto messo sul piatto, è realmente molto vicino al valore che è stato posto sul segno 1 per il successo del Frosinone, che vi farebbe guadagnare 2,70 volte la posta in palio. Abbiamo naturalmente anche l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma corrispondente a 3,15 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE B: MANTOVA PADOVA

Cosa dire invece di Mantova Padova nei pronostici Serie B? Si rinnova una rivalità che è stata straordinaria due anni fa nel girone A di Serie C, per i virgiliani sembra aver pagato dividendi la scelta di confermare la fiducia a Davide Possanzini perché la vittoria di Marassi può valere davvero molto più dei canonici tre punti, ma in campionato in generale fa meglio il Padova che, dopo il ko di Bari del 4 ottobre, ha ottenuto la vittoria a Catanzaro e tre pareggi consecutivi, non un passo straordinario ma di fatto quasi l’intero bottino raccolto dal Mantova in tutte le dodici giornate fin qui disputate.

Anche in questo caso possiamo parlare di equilibrio ma stavolta la squadra favorita è quella di casa, la vittoria del Mantova è identificata dal segno 1 e vi permetterebbe di intascare una cifra equivalente a 2,45 volte quanto giocato, mentre il segno 2 per l’affermazione del Padova porta in dote con questo bookmaker un guadagno corrispondente a 2,85 volte l’importo che sarà stato investito. Infine ecco anche per questa partita l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X: la vincita con questo risultato ammonterebbe a 3,15 volte la posta in palio.