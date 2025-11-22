Pronostici Serie B: le quote e le previsioni sulle partite che si giocano per la 13^ giornata del campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 13^ GIORNATA

È ancora tempo di pronostici Serie B, tempo di tornare a scoprire l’evoluzione del campionato cadetto che ha osservato la sosta per le nazionali ma che sabato 22 novembre prosegue il programma della 13^ giornata, con alcune gare partite che sono tutte da scoprire e uno scenario che potrebbe modificarsi ulteriormente.

Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 12^ giornata (8-9 novembre 2025)

A tale proposito, come ci eravamo lasciati? Con uno scossone in vetta: la sesta vittoria consecutiva ha permesso al Monza di ottenere il primo posto in classifica a scapito del Modena, fermato dal Frosinone, e allora si è formato un bel quartetto al comando con anche Cesena e appunto Frosinone che ci credono.

Leggermente più staccata la concorrenza, che potremmo dire comandata da Venezia e Palermo; due delle big di questo campionato cadetto, almeno sulla carta, che però non stanno trovando il ritmo giusto e dunque rischiano di farsi assorbire, occhio alla Juve Stabia così come a Reggiana e Avellino.

DIRETTA/ Entella Empoli (risultato finale 1-0): Tiritiello trova il modo! (Serie B, 1 novembre 2025)

Scopriremo tra poco quello che i campi ci diranno ancora, ma con i pronostici Serie B dobbiamo provare ad anticipare gli esiti delle partite della 13^ giornata e allora andiamo a prenderne in esame un paio che ci sembrano particolarmente interessanti, leggendo anche le quote fornite dai bookmaker.

PRONOSTICI SERIE B: AVELLINO EMPOLI

Partiamo allora da Avellino Empoli per quanto riguarda i pronostici Serie B, gli irpini li abbiamo citati e sono una squadra che ha fatto un buon salto anche se va ancora incontro a sconfitte allarmanti, dallo 0-4 interno contro lo Spezia al pesante ko di Cesena, squadra che incassa davvero tanti gol e infatti sono 13 solo nelle ultime cinque partite. L’Empoli, pericolante nonostante le premesse indicassero ben altro, prima della sosta è tornato a vincere: il successo mancava dal 5 ottobre ma è maturato contro un Catanzaro che stava bene, quindi ci sono possibilità di risalire la corrente.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 10^ giornata (1-2 novembre 2025)

Intanto le quote che sono state fornite dalla Snai ci dicono che l’Avellino rimane favorito: puntando sul segno 1 per la sua vittoria andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 2,30 volte quanto messo sul piatto, per contro abbiamo un valore che con il segno 2 per il successo dell’Empoli equivale a 3,15 volte la vostra giocata e infine ecco l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scegliere il segno X e andreste a intascare una vincita che ammonta a 3,15 volte quello che sarà l’importo investito sulla partita del Partenio.

PRONOSTICI SERIE B: MONZA CESENA

Scopriamo anche Monza Cesena con i pronostici Serie B, perché si tratta di un big match: la nuova capolista contro la terza in classifica, il Monza partito non benissimo ha cambiato marcia dopo il pareggio di Empoli e ha messo in fila Catanzaro, Frosinone, Reggiana, Palermo, Spezia e Pescara, dunque anche qualche scalpo pregiato per provare a lanciare la fuga giusta. Attenzione però al Cesena, che si è immediatamente ripreso dopo la sconfitta di Bari: battuto nettamente l’Avellino come già visto, abbiamo quattro vittorie nelle ultime cinque per quello che rimane un ottimo passo.

Sono comunque i brianzoli ad avere il favore del pronostico secondo la Snai, lo vediamo con il valore pari 1,80 volte la posta in palio sul segno 1 per la vittoria del Monza, che è già abbastanza distante dalla quota emessa sul segno 2 per l’affermazione del Cesena, che vi permetterebbe di guadagnare una somma che equivale a 4,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Naturalmente si può anche puntare sull’opzione del pareggio, e dunque sul segno X: se dovesse finire in questo modo la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,40 volte la cifra messa sul tavolo.