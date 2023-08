PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 2^ giornata: il Como è favorito (oggi 26 agosto 2023)

PRONOSTICI SERIE B: COMO REGGIANA

Parlando ancora dei pronostici di Serie B andiamo ora a valutare Como Reggiana. Le due squadre sono partite perdendo: i lariani hanno ceduto di schianto a un Venezia che si gioca la Serie A, mentre la neopromossa emiliana ha perso di misura contro il Cittadella. Attenzione però a darle per morte: come noto il Como ha ambizioni e ha aperto un progetto che lo vorrebbe idealmente riportare nel massimo campionato in breve tempo, la Reggiana invece ha aperto la sua stagione eliminando il Monza dalla Coppa Italia (in trasferta) e abbiamo visto cosa abbia saputo fare lo scorso anno in Serie C.

Secondo l’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie B il match del Sinigaglia è equilibrato, ma con i padroni di casa leggermente favoriti: il segno 1 che regola l’ipotesi della vittoria del Como porta in dote una vincita che corrisponde a 2,10 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 per il successo esterno della Reggiana ha un valore che corrisponde a 3,55 volte la cifra che avrete pensato di investire. Il pareggio, regolato dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,30 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLA 2^ GIORNATA

I pronostici di Serie B ci fanno compagnia anche questo weekend: inaugurata dall’anticipo Sampdoria Pisa, la seconda giornata del campionato cadetto continua sabato 26 agosto con sei partite, per poi chiudersi domenica 27 agosto con il posticipo che sarà Catanzaro Ternana. Diciamo subito che dopo questo turno avremo già l’infrasettimanale: scelta quantomeno curiosa, perché i ranghi della Serie B sono ancora incompleti visto che bisogna decidere la ventesima squadra partecipante e, nell’attesa, il Lecco escluso due volte e riammesso nel mezzo si è visto posticipare le sue gare.

Adesso però per noi è tempo di parlare di pronostici di Serie B, e quindi valutare quello che potrebbe succedere nelle partite della seconda giornata; ci verranno in aiuto le quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali, siamo all’inizio della stagione in regime di calciomercato aperto e dunque mentre scriviamo potrebbero concludersi alcune operazioni, cosa che ovviamente potrebbe spostare gli equilibri dei vari match. Ad ogni modo, cominciamo la nostra analisi sui pronostici di Serie B con le partite più significative che vanno in scena in questo sabato 26 agosto per la 2^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: VENEZIA COSENZA

Venezia Cosenza è certamente una partita intrigante da analizzare con i pronostici di Serie B. Entrambe le squadre hanno vinto 3-0 all’esordio: i lagunari, che già l’anno scorso avevano chiuso in ascesa prendendosi i playoff, hanno demolito il Como mentre i calabresi, salvo con straordinaria rimonta e poi il playout vinto contro il Brescia, hanno rifilato tre gol all’Ascoli ma, bisogna dirlo, sono anche stati aiutati dalla serie di espulsioni che ha colpito la squadra marchigiana. Adesso si va a caccia di conferme al Penzo, anche se gli obiettivi sono diversi quest’oggi entrambe le squadre vorranno mantenersi a punteggio pieno in classifica.

I pronostici di Serie B tracciati dalla Snai ci dicono di un Venezia comunque favorito: vale infatti 1,77 volte la posta in palio il segno 1 che regola la vittoria della squadra veneta, per contro il segno 2 per il successo del Cosenza vi farebbe guadagnare 4,75 volte la somma che avrete pensato di mettere sul tavolo. Il pareggio, per il quale bisognerà puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,55 volte la vostra giocata sulla partita del Penzo.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE BARI

Cremonese Bari, di cui parliamo per i pronostici di Serie B, è sulla carta una partita da promozione: i grigiorossi sono retrocessi nonostante una stagione in cui hanno raggiunto la semifinale di Coppa Italia, i galletti hanno centrato la finale playoff in Serie B e fino a un secondo dal termine avevano operato il salto di categoria, prima di essere gelati dal Cagliari. All’esordio nel nuovo campionato cadetto, doppio 0-0: per la Cremonese contro il neopromosso e ambizioso Catanzaro, per il Bari contro un Palermo che allo stesso modo punta al salto di categoria. Dunque due difese inviolate, ma entrambe le squadre vanno ancora a caccia del primo gol.

Cosa ci dicono i pronostici di Serie B tracciati dall’agenzia Snai? La squadra favorita è la Cremonese: il segno 1 per la vittoria dei grigiorossi vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 2,10 volte quanto avrete investito sulla partita, con il segno X con il pareggio la vostra vincita sarebbe di 3,30 volte la cifra puntata mentre il segno 2, che regola l’eventualità del successo del Bari, porta in dote una vincita che con questo bookmaker corrisponde a 3,60 volte la vostra giocata.











