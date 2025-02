PRONOSTICI SERIE B: ECCO LE PREVISIONI SULLA 26^ GIORNATA

Una nuova puntata dei pronostici Serie B ci attende questo fine settimana, con le partite che rientrano nel programma della 26^ giornata: il campionato cadetto entra sempre più nel vivo ed è più che giusto iniziare a porre l’accento, in maniera concreta, su dove potrebbero finire le squadre nella stagione regolare. Un esempio? Il Sassuolo: la squadra neroverde nell’ultimo turno ha guadagnato sia sul Pisa che sullo Spezia, adesso ha 5 punti di vantaggio sui toscani e ben 9 sui liguri e, di conseguenza, è sempre più vicino alla promozione immediata avendo nuovamente rialzato la testa, alla grande, dopo aver perso un big match.

Alle spalle del Sassuolo può ancora succedere di tutto, almeno in linea ipotetica: la cosa più interessante in questo momento è una corsa ai playoff che sta coinvolgendo anche squadre che devono stare attente a non farsi riassorbire in zona spareggio per evitare la Serie C, da questo punto di vista non è affatto cambiato lo scenario e i pronostici Serie B rivelano partite che in una classifica corta possono portare a qualunque risultato. Scopriamo insieme quello che potrebbe succedere sui vari campi, studiando le quote che i bookmaker hanno emesso in base alle giocate che sono pervenute per la 26^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: MODENA SPEZIA

Per i pronostici Serie B si può certamente parlare di Modena Spezia: i canarini, sconfitti dalla Sampdoria lo scorso sabato, rappresentano al meglio la classifica corta di cui accennato in precedenza, visto che sono a 3 punti dai playoff che è l’esatta distanza che li tiene sopra la zona playout, in generale il Modena deve provare a cambiare passo ma così anche lo Spezia, che dopo aver battuto il Sassuolo si è confermato a Cittadella ma poi ha mancato una grande occasione per arrivare ad un solo punto dal Pisa, pareggiando in casa contro il Palermo e lasciando per strada due punti sanguinosi.

PRONOSTICI SERIE B: BARI CREMONESE

Possiamo adesso parlare di Bari Cremonese per i pronostici Serie B: partita che ammicca a un passato nobile per entrambe le squadre, che potrebbero essere avversarie in un playoff al quale i galletti in rimonta stanno cercando di arrivare. A tale proposito possiamo dire che il Bari, dovesse vincere al San Nicola, si porterebbe a -4 da una Cremonese che occupa il quarto posto e sta ancora cercando di fare in modo che i playoff si giochino, domenica scorsa i grigiorossi hanno fatto bene tornando a -9 dallo Spezia.