PRONOSTICI SERIE B: COSA ATTENDERCI NELL’ULTIMO WEEKEND DI FEBBRAIO?

È iniziata con un anticipo di lusso ieri sera la ventisettesima giornata, Sampdoria Sassuolo sarebbe stata una partita molto curiosa anche per i pronostici Serie B perché è difficile immaginare due situazioni più diverse per due squadre che a inizio stagione erano entrambe quotate per la promozione. Questo ci ricorda che la Serie B è spesso imprevedibile, una variabile quindi da tenere sempre ben presente anche in vista delle rimanenti nove partite nell’ultimo weekend di febbraio. Di certo non ci annoiamo mai quando parliamo di quote e favorite per illustrarvi i pronostici Serie B…

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS PISA JUVE STABIA

Pisa Juve Stabia si merita certamente oggi il ruolo di partita in evidenza per i pronostici Serie B, perché metterà di fronte due squadre che sicuramente stanno facendo entrambe meglio del previsto in questo campionato cadetto – e con ventisei partite già alle spalle, è un giudizio certamente molto significativo. Volendo cercare il pelo nell’uovo, il Pisa ha raccolto un solo punto nelle ultime due partite, di conseguenza i nerazzurri toscani hanno bisogno di tornare a vincere per rafforzare la posizione che varrebbe per la promozione immediata.

Attenzione però alla Juve Stabia, che invece arriva da due vittorie consecutive segnando tre gol a partita. Le Vespe sono sempre più salde in zona playoff e all’Arena Garibaldi cercano un risultato di prestigio per volare ancora più in alto. In ogni caso sono favoriti i padroni di casa nelle quote Snai, ecco allora il segno 1 indicato a 1,87; discreta fiducia anche sul pareggio, che è proposto a 3,15; sarebbe invece molto intrigante la quotazione di 4,50 in caso di successo esterno per la Juve Stabia.