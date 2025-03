PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 28^ GIORNATA

Cosa succederà nella 28^ giornata del campionato cadetto? Con i pronostici Serie B siamo pronti a valutare e analizzare gli scenari, e non possiamo che iniziare con il dire che questo sarà il turno nel quale si giocherà Sassuolo Pisa, partita decisamente importante per la promozione tra le due squadre che praticamente dall’inizio del torneo comandano la classifica, e che ora sono chiamate agli ultimi sforzi. Ovviamente poi ci sono altre partite di cui parlare, anche perché la classifica di Serie B rimane sempre molto corta e dunque ogni singolo match è importante.

Non è affatto scontata per esempio la lotta per evitare la retrocessione, ci sono squadre che apparivano al sicuro e che sono tornate a rischiare grosso e, per contro, altre che hanno iniziato a mettere qualche punto in cascina e potrebbero sovvertire i pronostici Serie B, per non parlare poi della formazione della griglia per i playoff che allo stesso modo rimane assolutamente intrigante, qui con parecchie realtà che potrebbero beneficiare di una 28^ giornata importante come tutte le altre, dunque senza indugiare oltre iniziamo il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: CARRARESE CREMONESE

Parlavamo di partite importanti nei pronostici Serie B, Carrarese Cremonese è una di queste: i marmiferi sembrano aver scacciato la lunga crisi che aveva tolto loro lo status di rivelazione del campionato, abbiamo 4 punti nelle ultime due giornate ma la Carrarese è ancora fuori dalla zona playoff che tra l’altro si è allontanata di parecchio, resta comunque salda la posizione in termini di salvezza che era il primo obiettivo. Della Cremonese abbiamo detto più volte che fosse la squadra in grado di far disputare i playoff, ma ora i grigiorossi sono quinti perché arrivano da pareggio e sconfitta, e sono stati sorpassati dal Catanzaro.

Con i pronostici Serie B emessi dalla Snai possiamo vedere che il vantaggio nelle previsioni sorride ai grigiorossi con un valore di 2,05 volte la giocata posto sul segno 2 per la loro vittoria, mentre il segno 1 che regola il successo casalingo della Carrarese porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte quanto messo sul piatto, infine ecco il segno X che identifica l’eventualità del pareggio e che, con questo bookmaker, vi farebbe guadagnare 3,10 volte la posta in palio.

PRONOSTICI BARI SAMPDORIA

All’interno dei pronostici Serie B Bari Sampdoria rappresenta una sfida tra due società nobili che vanno ancora alla ricerca del loro posto al sole, la distanza in classifica è di 8 punti e fa tutta la differenza del mondo perché in questo momento il Bari sarebbe qualificato ai playoff e avrebbe così raggiunto il principale obiettivo, la post season potrebbe poi essere un altro discorso ma intanto bisogna arrivarci. La Sampdoria invece non trova continuità: fa un passo avanti e due indietro, più o meno, infatti è ancora del tutto ancorata alla zona dello spareggio per evitare la retrocessione e difficilmente quest’anno rimonterà fino a entrare nella Top 8.

Secondo i pronostici emessi dalla Snai, al San Nicola il Bari è solo leggermente favorito perché il segno 1 per la sua vittoria porta in dote un guadagno che equivale a 2,35 volte quello che avrete pensato di investire, mentre il segno 2 per il successo esterno della Sampdoria ha un valore pari a 3,15 volte la posta in palio. Ecco poi il segno X, sul quale puntare per il pareggio: la vincita che ne deriverebbe corrisponderebbe a 3,00 volte la vostra giocata sulla partita.