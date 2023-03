Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 28^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 28^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano a farci compagnia dopo pochi giorni: il turno infrasettimanale è in archivio, sabato 4 marzo il campionato cadetto prosegue con la 28^ giornata che è la nona del girone di ritorno, dunque ci stiamo avvicinando alla conclusione della stagione regolare ma sono ancora parecchi i verdetti che vanno definiti. Intanto possiamo dire che il programma di questa 28^ giornata prevede appena due partite oggi, poi sette si giocheranno in una domenica inusualmente ricca di gare e infine avremo il posticipo del lunedì.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 27^ giornata: cosa succederà al Mazza?

Cosa dire sui pronostici di Serie B? Come sempre ci faremo aiutare dalle quote che i vari bookmaker hanno emesso, in particolare rivolgendoci all’agenzia Bwin, per provare a capire quale possa essere l’esito delle varie partite che vengono disputate; l’andamento delle squadre, lo stato di forma e la classifica del torneo cadetto saranno altri criteri importanti per districare la matassa, detto che poi in campo potrà davvero succedere di tutto e noi ci aspettiamo comunque un bello spettacolo, a prescindere da come poi i vari match di questa 28^ giornata possano terminare.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 26^ giornata: tutto sul posticipo a Marassi

PRONOSTICI SERIE B: PISA PALERMO

Iniziamo l’analisi dei pronostici di Serie B con Pisa Palermo. I nerazzurri arrivano dal blitz di Parma e sono riusciti in questo modo a salire al sesto posto in classifica, riprendendo vigore nella corsa ai playoff e idealmente tenendosi in lotta anche per la promozione diretta, anche se qui è molto più dura. Il Palermo ha pareggiato la sua terza partita consecutiva contro la Ternana, e sa che per arrivare all’obiettivo dichiarato della post season bisognerà aumentare i giri del motore; i rosanero comunque sono una squadra trasformata rispetto al traballante avvio di stagione, e lo stesso si può dire dei toscani.

Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite (25^ giornata)

Intanto i pronostici di Serie B sanciti da Bwin indicano nel Pisa la squadra favorita all’Arena Garibaldi: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,95 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 su cui puntare per il successo esterno del Palermo porta in dote una vincita che ammonta a 3,90 volte la giocata. Abbiamo infine il segno X, naturalmente identificativo del pareggio: in questo caso il bookmaker in questione vi farebbe intascare 3,25 volte la somma che avrete pensato di investire di questa partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA