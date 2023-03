Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 29^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 29^ GIORNATA

Un nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B ci accompagna nella 29^ giornata: stiamo ormai rapidamente arrivando alla conclusione della stagione regolare, e sarà molto interessante provare a ipotizzare come possano terminare queste partite della 10^ di ritorno, che ci fa scollinare oltre la metà della seconda parte di torneo (scuserete il gioco di parole) con un Frosinone sempre più dominante e ormai lanciato verso la promozione immediata e altre squadre che invece stanno provando a giocarsi il secondo slot in Serie A, con la lotta ai playoff che continua a infuriare.

Anche in coda la situazione è davvero ingarbugliata: distanze assolutamente minime, margini ridotti, nessuna squadra ancora davvero condannata e molte che invece possono passare da una salvezza agevole all’incubo della retrocessione senza nemmeno passare dai playout; con l’aiuto delle quote fornite dall’agenzia Snai proviamo adesso a capire, nel nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B, in che modo potrebbero andare le partite della 29^ giornata prendendo in considerazione quelle che almeno sulla carta abbiamo ritenuto più importanti nel turno.

PRONOSTICI SERIE B: PARMA SUDTIROL

Parma Sudtirol potrebbe rappresentare un grande spettacolo: i ducali sono in ripresa, hanno immediatamente vendicato la sconfitta interna contro il Pisa e ora vogliono blindare la loro qualificazione ai playoff, che era mancata lo scorso anno ma che oggi potrebbe diventare, soprattutto pensando al passato, il primo passo verso il ritorno in Serie A. Il Sudtirol non fa più notizia, è quarto in classifica e si trova a -3 dal Genoa per la promozione immediata, quindi una squadra che guidata da Pierpaolo Bisoli può davvero giocarsi una gloria che si considerava non possibile oggi.

I pronostici di Serie B per la partita del Tardini ci parlano di un Parma favorito, e non di poco: il segno 1 per la vittoria dei ducali vi farebbe guadagnare 1,85 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che identifica il successo esterno del Sudtirol porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte la vostra giocata. Abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, naturalmente regolata dal segno X, che con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,20 volte quello che avrete puntato.

PRONOSTICI SERIE B: BARI FROSINONE

Anche Bari Frosinone potrebbe essere uno show: è il big match nella 29^ giornata, terza contro prima con i galletti che vincendo potrebbero anche riaprire qualche discorso circa la promozione dei ciociari, che comunque nel corso del campionato hanno costruito un vantaggio enorme e per il momento continuano a preservarlo. È importante molto più per il Bari insomma, anche se il Frosinone sa bene che espugnare il San Nicola significherebbe aver fatto il passo presumibilmente decisivo verso lo striscione del traguardo, e che il Bari sarebbe un avversario in meno.

I pronostici di Serie B che sono stati sanciti dalla Snai indicano nel Frosinone la squadra favorita: il segno 2 per la vittoria esterna della capolista porta in dote una vincita che equivale a 2,40 volte quello che avrete pensato di investire sul match, il segno 1 che regola l’affermazione del Bari ha un valore pari a 3,05 volte quanto messo sul piatto mentre il segno X, sul quale puntare per l’eventualità del pareggio, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,15 volte la vostra giocata.











