PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE!

I pronostici Serie B tornano a farci compagnia sabato 13 settembre: c’è stata la sosta per gli impegni delle nazionali e ora il campionato cadetto vive la sua terza giornata, siamo solo all’inizio della stagione ma è giusto ipotizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi, con le nostre previsioni.

Un discorso generale lo facciamo in termini di classifica, perché i primi due turni ci hanno detto che nessuna squadra è riuscita a vincere sempre: abbiamo addirittura un gruppo di otto compagini che sono al primo posto con 4 punti, di conseguenza la classifica è ancora davvero cortissima e tanti discorsi non si possono fare.

Con i pronostici Serie B proviamo a visualizzare il quadro delle singole partite, prendendo in esame quelle che riteniamo più interessanti; ci faremo aiutare come sempre dalle quote che sono state emesse dai bookmaker tenendo d’occhio alcune squadre che stanno deludendo le aspettative.

Poi altre che invece, almeno sulla carta, hanno fatto più punti di quanti si potessero immaginare. Non indugiamo oltre dunque, e lanciamoci immediatamente nell’atmosfera dei pronostici Serie B con le partite che sono previste per la terza giornata del campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: MODENA BARI

Eccoci allora a Modena Bari per quanto riguarda i pronostici Serie B, una partita nella quale i canarini proveranno a mantenere la loro imbattibilità e confermare il primo posto in classifica, avendo espugnato Marassi all’esordio per poi pareggiare al Braglia contro l’Avellino. Il Bari invece ha pagato anche e soprattutto un calendario complesso: pronti via ha giocato a Venezia e ne è uscito sconfitto, poi ha dovuto affrontare il Monza al San Nicola e ha pareggiato 1-1, quindi cerca ancora la sua prima vittoria in campionato.

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito su Modena Bari indicano nei canarini la squadra favorita, ma comunque con equilibrio: infatti il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro arriviamo a un valore corrispondente a 3,05 volte la giocata sul segno 2 per il successo del Bari e siamo molto vicini con l’opzione del pareggio, perché puntando sul segno X con questo bookmaker andreste a guadagnare 3,00 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: SAMPDORIA CESENA

Valutiamo ora Sampdoria Cesena con i pronostici Serie B, e qui se parliamo di squadre in difficoltà bisogna per forza citare i blucerchiati che, dopo la rocambolesca salvezza dello scorso giugno, sono ripartiti con tanti dubbi e perdendo le prime due partite, Massimo Donati è già in discussione e stasera a Marassi arriva il Cesena, che ha dimostrato le sue ambizioni con un calciomercato importante e che nelle prime due giornate di questo campionato ha raccolto una vittoria a Pescara e un pareggio casalingo contro la Virtus Entella.

Per quanto riguarda le quote della Snai, la Sampdoria viene data per favorita ma dovrà dimostrarlo sul campo, intanto abbiamo un valore corrispondente a 2,40 volte la vostra giocata sul segno 1 per la sua vittoria mentre il segno 2 che regola il successo del Cesena porta in dote una somma corrispondente a 3,05 volte la somma che avrete pensato di lasciare sul tavolo, infine ecco il segno X a regolare l’ipotesi del pareggio che ha un valore equivalente a 2,95 volte la posta in palio sulla partita.