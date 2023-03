Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 30^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 30^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano a farci compagnia sabato 18 marzo: nel campionato cadetto è di scena la 30^ giornata, vale a dire l’undicesima di ritorno, e ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione di una stagione regolare fino a questo momento dominata dal Frosinone, che infatti vede molto vicina la possibilità di prendersi la promozione diretta godendo di un ampio vantaggio. Al netto di questo però ci sono tutte le altre lotte da stabilire: chi per esempio salirà in Serie A con i ciociari? Chi giocherà i playoff – e chi andando subito in semifinale – chi retrocederà e a chi toccherà il playout?

Scopriremo tutto ovviamente tra un po’, ma intanto per questa 30^ giornata i pronostici di Serie B dovranno idealmente introdurci a queste partite nel tentativo di capire come potrebbero andare le cose sui campi. Come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, ed esploreremo quei match che possiamo considerare più importanti per la situazione di classifica, dando uno sguardo anche e soprattutto a come stanno le squadre. Iniziamo dunque il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B…

PRONOSTICI SERIE B: BRESCIA GENOA

Iniziamo la nostra analisi sui pronostici di Serie B parlando di Brescia Genoa. Con Daniele Gastaldello le rondinelle hanno se non altro interrotto la loro serie di sconfitte ma restano comunque ultime in classifica – in compagnia della Spal – e dunque hanno bisogno di vincere qualche partita per uscire dalla zona calda, perché la classifica è corta e anche la salvezza diretta è possibile. Il Genoa in questo momento è secondo in classifica e quindi sarebbe promosso insieme al Frosinone, ma le distanze da Bari e Sudtirol sono minime: per Alberto Gilardino sono comunque vietati i passi falsi.

L’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie B indica ovviamente nel Grifone la squadra favorita: il segno 2 per la vittoria esterna dl Genoa vi farebbe guadagnare 1,95 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro siamo ad un valore di 4,25 volte la giocata per il segno 1 che identifica l’ipotesi del successo del Brescia. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 3,20 volte l’importo che sarà stato investito su questa partita dello stadio Rigamonti.

PRONOSTICI SERIE B: COMO PARMA

Anche Como Parma è una partita interessante per i pronostici di Serie B: attenzione ai lariani, che a lungo sono stati in zona retrocessione o comunque playout ma adesso finalmente possono anche aspirare a qualcosa in più. Nello specifico i playoff, obiettivo per cui la squadra è stata costruita in estate: il Como si trova a -5 dall’ottava posizione che è occupata proprio dal Parma, questo dunque ci dice che se i lariani dovessero vincere al Sinigaglia sarebbero davvero a ridosso della zona post season e poi avrebbero 8 giornate per entrarci davvero e vivere la corsa verso la promozione in Serie A.

Intanto i pronostici di Serie B ci raccontano di un Como favorito ma in una situazione di grande equilibrio: infatti il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2.65 volte l’importo investito mentre il segno 2 per l’affermazione del Parma porta in dote una vincita che corrisponde a 2,75 volte quanto messo sul tavolo. Due valori davvero vicini, più alto quello che regola il segno X: se al Sinigaglia dovesse finire pari la somma che andreste a intascare da questo bookmaker sarebbe equivalente a 3,15 volte la vostra giocata sulla partita valida per la 30^ giornata di Serie B.

