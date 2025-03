PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 31^ GIORNATA

Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con i pronostici Serie B: si giocano le partite valide per la 31^ giornata, sabato 29 e domenica 30 marzo avremo un piatto davvero ricco per questo turno che ci lancia ancor più verso la conclusione della stagione regolare. Si torna in campo dopo la pausa per le nazionali, e alcuni calciatori sono stati impegnati in campo internazionale: anche questo potrebbe influire. Intanto, la situazione ci dice che il Sassuolo è ormai lanciato verso una meritatissima promozione e il Pisa insegue volendo ampliare il margine sullo Spezia per mettersi al sicuro, mentre in coda appare disperata la situazione del Cosenza che incrocia proprio i nerazzurri.

DIRETTA/ Catanzaro Cosenza (risultato finale 4-0), derby dominato ( Serie B, 16 marzo 2025)

Per il resto però è grande bagarre: lo Spezia è certo dei playoff, Cremonese e Catanzaro vanno alla ricerca degli ultimi punti utili ma già la Juve Stabia sesta in classifica rischia parecchio, anche se il Palermo in nona posizione non riesce davvero a trovare continuità. Questo per non parlare di quanto accade nella zona dello spareggio e della retrocessione, dove davvero ci sono tante squadre coinvolte; ora dunque andiamo ad analizzare alcune delle partite che vivremo questo fine settimana, con i pronostici Serie B nei quali valuteremo anche le quote che sono state fornite dai bookmaker.

DIRETTA/ Pisa Mantova (risultato finale 3-1): Inzaghi avvicina la promozione! (Serie B, 16 marzo 2025)

PRONOSTICI SERIE B: MODENA CATANZARO

Per i pronostici Serie B partiamo da Modena Catanzaro: ancora una volta i calabresi stanno disputando un campionato di alto livello e sono in vista della seconda partecipazione consecutiva ai playoff, in post season poi il Catanzaro potrebbe dare fastidio a chiunque e sta provando a prendersi la qualificazione immediata alla semifinale, contro il Modena è una partita esterna ma i canarini, sempre in lotta per l’ottavo posto, devono dare uno sguardo anche a quello che succede alle loro spalle perché in questo momento sono più vicini ai playout, e hanno anche perso le ultime due partite.

Diretta/ Juve Stabia Modena (risultato finale 2-1): vittoria dei campani (Serie B, 15 marzo 2025)

Per la sfida del Braglia l’agenzia Snai ha comunque indicato nei gialloblu la squadra favorita, abbiamo infatti un valore pari a 2,00 volte la giocata per il segno 1 che regola la vittoria del Modena contro il 3,75 che accompagna invece il segno 2, sul quale naturalmente dovrete puntare per il successo del Catanzaro. Infine possiamo guardare l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso il bookmaker vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 3,15 volte quello che avrete scelto di puntare.

PRONOSTICI SERIE B: SAMPDORIA FROSINONE

Andiamo ora a valutare Sampdoria Frosinone nei pronostici Serie B: situazione drammatica quella dei blucerchiati, che per la prima volta nella loro storia rischiano la retrocessione in Serie C e partivano da un obiettivo che era la promozione, la salvezza rimane alla portata ma occorre una decisa sterzata. Non aiuta la partita di oggi, perché il Frosinone che è rimasto pericolante per quasi tutto il campionato si è improvvisamente lanciato: tre vittorie consecutive per i ciociari che certamente non si possono dire fuori dai guai, ma hanno nettamente migliorato la loro classifica.

Possiamo vedere che i pronostici sanciti dalla Snai dicono come il segno 1 per la vittoria casalinga della Sampdoria porti in dote una vincita che equivale a 2,10 volte quella che sarà stata la vostra giocata, mentre il segno 2 che identifica l’affermazione esterna del Frosinone consentirebbe un guadagno che ammonta a 3,75 volte quanto messo sul piatto; con l’opzione del pareggio, che naturalmente è regolata dal segno X, la quota che il bookmaker ha previsto vale 3,00 volte la posta in palio su questa delicatissima partita di Marassi, dunque scopriremo presto quello che succederà in campo.