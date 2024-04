Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 31^ giornata (oggi lunedì 1 aprile 2024)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 31^ GIORNATA

Finalmente si può tornare a parlare di pronostici di Serie B: anche il campionato cadetto, come ormai succede tradizionalmente, si è fermato per gli impegni delle nazionali e torna a farci compagnia oggi, lunedì 1 aprile, con una Pasquetta davvero densa di match. Sono infatti in programma tutte le dieci partite che compongono il calendario della 31^ giornata; ci stiamo avvicinando alla fine della stagione regolare e il Parma sembra aver messo le marce alte prendendosi una larga fetta di promozione, tallonato in primis da Venezia e Cremonese ma con un vantaggio che appare sostanziale.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 30^ giornata: cosa accadrà al Sinigaglia? (16-17 marzo 2024)

Per il resto, ci sono ancora tante cose da definire: forse in coda si sono esaurite le speranze del Lecco ma tutte le altre squadre sono in lotta per non retrocedere o comunque evitare il playout, tra queste incredibilmente anche un Bari che è già al terzo allenatore ma non riesce a risollevarsi. Scopriremo tra poco cosa succederà sui campi, ma ora con i pronostici di Serie B vogliamo fare la nostra solita valutazione sulle previsioni che i bookmaker ufficiali hanno stabilito per le partite della 31^ giornata, ne prenderemo in considerazione alcune e dunque, senza indugiare oltre, possiamo davvero iniziare il nostro consueto excursus attraverso i pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 29^ giornata: tutto sul match al Ceravolo (9-10 marzo 2024)

PRONOSTICI SERIE B: MODENA BARI

I pronostici di Serie B ci propongono Modena Bari, una partita tra due squadre in calo: abbiamo parlato dei pugliesi che, passati da Michele Mignani a Pasquale Marino e quindi a Beppe Iachini, sono sempre rimasti in una zona di classifica pericolante e ora entrano nella 31^ giornata con appena due punti sul playout. Il Modena ha inseguito i playoff per tutta la stagione e può farlo ancora, ma ha rallentato la sua marcia e ora se la deve vedere con squadre agguerrite per rientrare nelle prime otto della classifica: per i canarini sarà tutt’altro che semplice.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 28° giornata (2-3 marzo 2024)

I pronostici di Serie B per Modena Bari ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 che regola la vittoria degli emiliani ha un valore, secondo l’agenzia Snai, che corrisponde a 1,95 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il segno 2 per il successo del Bari vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,25 volte la vostra giocata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che equivale a 3,25 volte l’importo investito sulla partita dello stadio Braglia.

PRONOSTICI SERIE B: PARMA CATANZARO

Certamente è molto intrigante anche Parma Catanzaro per i pronostici di Serie B: come già detto la capolista sta volando verso una promozione che a questo punto può perdere solo con un crollo, ottimo il campionato dei ducali che di fatto sono sempre rimasti in testa con un margine importante sulla concorrenza. Il Catanzaro vuole sprintare nelle ultime giornate per garantirsi i playoff: sarebbe già un ottimo traguardo ma c’è ancora la possibilità di prendersi subito la semifinale, cosa che aumenterebbe non di poco la speranza di una clamorosa ascesa in Serie A.

L’agenzia Snai ha emesso i pronostici di Serie B e chiaramente il Parma è favorito: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare un importo pari a 1,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, già con l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X arriviamo ad un valore che ammonta a 3,75 volte la cifra investita mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’affermazione esterna del Catanzaro, vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 4,75 volte la giocata con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA