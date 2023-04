Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 31^ giornata: cosa aspettarci al Penzo?

PRONOSTICI SERIE B: VENEZIA COMO

Venezia Como, partita di cui parliamo con i pronostici di Serie B, per molto tempo ha rappresentato una sfida salvezza ma adesso lo scenario è cambiato: i lariani infatti sono addirittura a tre punti dai playoff e finalmente stanno confermando il salto di qualità che la grande campagna acquisti estiva avrebbe dovuto portare in dote. Vittoria contro il Parma prima della sosta, mentre il Venezia ha vinto ad Ascoli: successo fondamentale per i lagunari, che sono in crescita ma oggi dovrebbero giocare ancora il playout, pur se naturalmente possono sempre sperare di salvarsi senza passare dall’insidiosissimo spareggio.

Intanto i pronostici di Serie B stabiliti dalla Snai ci dicono che il Venezia è favorito in una partita comunque equilibrata: c’è una distanza davvero minima tra il valore di 2,55 che regola il successo interno (segno 1) e il 2,95 che accompagna l’ipotesi della vittoria esterna del Como, per la quale ovviamente dovrete puntare sul segno 2. Se la partita dello stadio Penzo dovesse invece terminare con un pareggio, e voi avreste deciso per il segno X, questo bookmaker vi andrebbe a premiare con una vincita che corrisponde a 3,05 volte quello che sarà stato l’importo della vostra giocata. (agg. di Claudio Franceschini)

PARMA PALERMO

Un altro bel match di cui parliamo con i pronostici di Serie B è Parma Palermo. In questo momento è uno spareggio per i playoff: il Parma, sconfitto a Como prima della sosta, occupa la nona posizione in classifica ed è stato scavalcato proprio dal Palermo, che invece ha battuto 5-2 il Modena. Altre squadre sono in corsa, ma al Tardini i rosanero potrebbero distanziare ulteriormente i ducali come anche cedere loro la posizione: dunque si tratta di una partita assolutamente vitale per entrambe le squadre, che avevano nei playoff un obiettivo dichiarato sia pure arrivando a questo campionato da strade diverse.

Per quanto riguarda i pronostici di Serie B, l’agenzia Snai identifica nel Parma la squadra favorita: il segno 1 che regola la vittoria della squadra gialloblu vi farebbe infatti guadagnare una cifra che ammonta a 1,97 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo del Palermo porta in dote una vincita che equivale a 4,00 volte l’importo investito su questa partita. Il pareggio, per il quale dovrete chiaramente puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore pari a 3,35 volte quella che sarà stata la vostra giocata. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLA 31^ GIORNATA

Un nuovo capitolo dedicato ai pronostici di Serie B sta per farci compagnia: sabato 1 aprile, dopo aver assistito all’anticipo Genoa Reggina, torniamo in campo per la 31^ giornata che ovviamente fa seguito alla sosta per le nazionali. Cosa succederà sui campi? Nella dodicesima di ritorno siamo ancora a caccia dei verdetti definitivi su un campionato che come sempre si sta rivelando incerto e ha già presentato parecchi ribaltoni; forse anche il Frosinone, capolista e dominante sino a qui, non può davvero dirsi tranquillo nella sua corsa alla promozione immediata.

Scopo dell’analisi che faremo con i pronostici di Serie B è quello di provare a ipotizzare come possano andare le cose sui campi, prendendo in esame le partite che possiamo considerare più importanti dal punto di vista della classifica o di altri fattori; come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali (nello specifico la Snai) e dunque senza indugiare ulteriormente possiamo metterci comodi e valutare la 31^ giornata che sabato 1 aprile ci presenta ben otto gare, vediamo dunque quale sia il quadro che ci presentano i pronostici di Serie B per questo turno.

PRONOSTICI SERIE B: CAGLIARI SUDTIROL

Cagliari Sudtirol rappresenta il big match che analizziamo con i pronostici di Serie B: sognano gli altoatesini che sono quarti in classifica e devono recuperare 5 punti al Genoa, sono ormai saldissimi e certi di giocare i playoff ma vogliono provare a fare il miracolo, vale a dire la promozione immediata, che sarebbe un risultato clamoroso. Di miracoli sportivi Claudio Ranieri si intende, e potrebbe replicarne uno laddove ci era già riuscito: nel XX secolo doppia promozione e grande salvezza in Serie A, oggi quinto posto in Serie B e possibilità di salire di categoria attraverso i playoff.

I pronostici di Serie B ci dicono che in Cagliari Sudtirol sono favoriti gli isolani: la Snai ha quotato 2,00 volte la posta il segno 1 che regola l’ipotesi della vittoria casalinga, per contro il segno 2 che identifica il successo degli altoatesini vi farebbe guadagnare 3,90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,25 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita della Sardegna Arena.

PRONOSTICI SERIE B: PERUGIA FROSINONE

Anche Perugia Frosinone è una partita molto interessante: il Grifone a oggi sarebbe salvo e deve anche recuperare un match, nel girone di ritorno Fabrizio Castori ha dato una svolta e, pur pericolante, la sua squadra adesso viaggia e arriva dalla importantissima vittoria di Cittadella. Il Frosinone ha margini di errore, ma attenzione: dopo aver pareggiato a Bari ha incredibilmente perso in casa contro il Cosenza, il suo vantaggio resta ampio ma Fabio Grosso, grande ex al Renato Curi, sa bene di non potersi ancora permettere di tirare la corda e rilassarsi troppo.

Per Perugia Frosinone i pronostici di Serie B emessi dalla Snai indicano nella capolista la squadra favorita: il segno 2 per la vittoria esterna dei ciociari vi permetterebbe una vincita che ammonta a 2,25 volte quanto avrete pensato di mettere sul tavolo, per contro abbiamo un valore di 3,25 volte la vostra giocata sul segno 1, che è quello su cui puntare per l’affermazione casalinga del Perugia. Infine l’eventualità del pareggio, che viene ovviamente identificata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote un guadagno che corrisponde a 3,20 volte quello che sarà stato l’importo della giocata. (agg. di Claudio Franceschini)











