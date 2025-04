PRONOSTICI SERIE B: DUE GRANDI FAVORITE PER LA PROMOZIONE

Due squadre ormai in fuga sono le grandi favorite per la promozione, ma per i pronostici Serie B adesso ci occupiamo delle partite della trentaduesima giornata, che ci faranno compagnia fra sabato 5 e domenica 6 aprile 2025. I due discorsi d’altronde si intrecciano, perché inevitabilmente sono proprio Sassuolo e Pisa al centro dell’attenzione generale, anche per quanto riguarda le quote, perché tutti vogliono capire se potrà proseguire la doppia marcia verso il ritorno nel massimo campionato. Oggi fra le due battistrada giocherà solamente il Pisa, che mettiamo allora al centro dell’attenzione per i pronostici Serie B.

DIRETTA/ Sassuolo Reggiana (risultato 5-1) pokerissimo della capolista (Serie B, 29 marzo 2025)

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS PISA MODENA

Parliamo quindi di Pisa Modena per i pronostici Serie B, con la curiosità ulteriore legata al fatto che Modena è il capoluogo di provincia per Sassuolo. Staremo allora a vedere se i canarini faranno un favore ai loro cugini, d’altronde con la vittoria contro il Catanzaro il Modena si è avvicinato alla zona playoff e allora un risultato di prestigio oggi potrebbe essere una grande spinta. Il Pisa però ha vinto 0-3 a Cosenza e davanti al pubblico amico vorrà fare un altro passo avanti verso l’agognato obiettivo della promozione in Serie A, dove il Pisa non gioca più da ben 34 anni.

Diretta/ Modena Catanzaro (risultato finale 2-1): vittoria emiliana (Serie B, 29 marzo 2025)

Il fattore campo e la classifica concorrono quindi ad indicare nei nerazzurri i grandi favoriti per Pisa Modena nel contesto dei pronostici Serie B. Si spiega allora facilmente la quotazione pari a 1,80 nel caso di una vittoria degli uomini di Filippo Inzaghi, mentre con il segno X si salirebbe a 3,30, una quota che potrebbe essere intrigante. Infine, per chi con un po’ di coraggio si buttasse sulla vittoria esterna del Modena, ecco che il segno 2 è proposto a 4,40.