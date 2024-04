Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 32^ giornata (oggi sabato 6 aprile 2024)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 32^ GIORNATA, SU CHI SCOMMETTERE?

Eccoci pronti ad una nuova puntata con il nostro viaggio nei pronostici di Serie B: inaugurata dall’anticipo Bari Cremonese, la 32^ giornata del campionato cadetto torna ad avere un calendario “regolare” e ci presenta infatti otto partite sabato 6 aprile, con il posticipo Ascoli Venezia che domani chiuderà il turno. Circa la situazione, il Parma conta i punti che aritmeticamente gli servono per festeggiare aritmeticamente la promozione diretta ma arriva da una pesante sconfitta interna contro il Catanzaro, che potrebbe essersi rimesso in corsa per il secondo posto.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 31^ giornata: cosa succederà al Penzo? (oggi lunedì 1 aprile 2024)

A proposito: per la promozione diretta ci sono tre squadre in due punti e i calabresi sornioni, e allora nell’analizzare i pronostici di Serie B per questa 32^ giornata dobbiamo tenere in conto gli incroci per la classifica, la condizione delle varie formazioni in campo e il fatto che lottino o meno per qualcosa di importante. Scopriremo tutto tra poco, intanto però ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker per provare a capire cosa potrebbe succedere sui campi, iniziamo dunque senza indugiare oltre la nostra valutazione sui pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 30^ giornata: cosa accadrà al Sinigaglia? (16-17 marzo 2024)

PRONOSTICI SERIE B: FERALPISALÒ COSENZA

Partita davvero molto interessante, per i pronostici di Serie B, questa Feralpisalò Cosenza: i Leoni del Garda sono penultimi in classifica ma hanno centrato uno straordinario colpo a Cremona, battendo oggi i lupi potrebbero arrivare a un solo punto dalla salvezza diretta e sarebbe un grande traguardo, laddove lo stesso Cosenza può mettersi al sicuro quasi definitivamente e riscattare la sconfitta interna contro il Brescia, che ha complicato i piani di una squadra che avrebbe anche potuto puntare i playoff.

Secondo l’agenzia Snai che ha emesso i pronostici di Serie B c’è grande equilibrio in campo, ma con la Feralpisalò favorita: il segno 1 che identifica la vittoria dei Leoni del Garda vi farebbe guadagnare 2,55 volte quanto messo sul piatto, invece il segno 2 che regola il successo del Cosenza porta in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte l’importo che avrete pensato di investire. Vicina anche la quota per il segno X sul quale puntare per il pareggio, perché con questo bookmaker siamo a un valore pari a 3,05 volte la vostra giocata sulla partita.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 29^ giornata: tutto sul match al Ceravolo (9-10 marzo 2024)

PRONOSTICI SERIE B: CATANZARO COMO

Parliamo adesso di Catanzaro Como per i pronostici di Serie B: come detto i calabresi arrivano dalla grande vittoria di Parma e non mollano l’osso, la promozione diretta dista 6 punti e proprio i lariani sono secondi in classifica, dunque attenzione perché un’eventuale vittoria della squadra di casa potrebbe modificare tutto almeno per quanto riguarda lo stesso Catanzaro, il Como invece ha avuto un turno largamente favorevole perché ha battuto il Sudtirol e, in questo modo, operato un doppio sorpasso arrivando appunto alla piazza d’onore.

L’agenzia Snai ha tracciato i pronostici di Serie B indicando nei lariani la squadra favorita: tuttavia bisogna notare che tra il segno 1 per la vittoria del Catanzaro e il segno 2 per l’affermazione del Como c’è appena mezzo punto di differenza (rispettivamente sono vincite da 2,70 e 2,65 volte quanto messo sul piatto) e allora si può ragionevolmente parlare di una partita da tripla, il segno X che identifica il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,20 volte quanto investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA