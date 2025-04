PRONOSTICI SERIE B: UNA PASQUETTA A TUTTO CAMPO

Dieci partite dall’ora di pranzo a sera, sarà una raffica di emozioni anche per i pronostici Serie B, grandi protagonisti in questa 34^ giornata che si disputa per intero a Pasquetta, cioè oggi, lunedì 21 aprile 2025. Sarà quindi particolarmente emozionante buttarci nella consueta analisi su quote e favorite, ricordando che un verdetto è già arrivato, cioè la promozione in Serie A del Sassuolo conforme anticipo, ma per il resto è tutto apertissimo e questo garantisce grande incertezza praticamente in ogni partita. Non facciamo allora troppi ragionamenti e presentiamo prima di tutte la partita delle ore 12.30 per i pronostici Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS SUDTIROL BARI

Sudtirol Bari è subito un esempio perfetto dell’importanza della posta in palio oggi, perché gli altoatesini sono pericolosamente in bilico nella incertissima lotta salvezza, mentre consoli 9 punti in più in classifica il Bari è ai margini della zona playoff. Questo ci ricorda che in Serie B basta davvero poco per passare dai sogni di gloria agli incubi: prima della scorsa giornata sarebbe stato praticamente uno scontro diretto, poi il Bari ha vinto contro il Palermo mentre il Sudtirol ha perso contro la Salernitana e adesso gli obiettivi sono sostanzialmente opposti, ma è bene ricordare che in valore assoluto le differenze non sono così nette.

Ecco allora che ci sembra corretta la valutazione da parte dell’agenzia Snai, che offre quote all’insegna dell’equilibrio quasi totale nei pronostici Serie B circa Sudtirol Bari. La vittoria dei padroni di casa allo stadio Druso di Bolzano varrebbe 2,50 volte la posta in palio, un successo esterno del Bari è invece proposto a 3,00 e questa è l’oscillazione massima, perché il pareggio si colloca nel mezzo, con il segno X nel lunch-match che varrebbe 2,90.