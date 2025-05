PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 36^ GIORNATA

Si apre un nuovo capitolo dei pronostici Serie B: giovedì 1 maggio avremo un’altra incursione nel campionato cadetto con l’intero programma della 36^ giornata, ma la Lega deve ancora recuperare il 34° turno che arriverà tra poco meno di due settimane. Dunque quattro giornate al termine, e un solo verdetto arrivato aritmeticamente: la promozione del Sassuolo, ad un solo anno dalla retrocessione. Per il resto è tutto in divenire, anche se alcuni scenari si stanno definendo: il Pisa è ad un passo dalla Serie A che manca da 34 anni, il Cosenza invece è davvero vicino a tornare in Serie C anche a causa della penalizzazione di 4 punti.

Alcune delle partite di oggi sono fondamentali per la classifica, dunque il nostro compito sarà quello di provare a fare qualche ipotesi sull’esito dei campi facendoci aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker; senza indugiare oltre possiamo dunque procedere all’analisi dei pronostici Serie B, ricordando che la 36^ giornata comincia alle ore 12:30 con Juve Stabia Catanzaro e l’ultima partita in calendario sarà invece Sassuolo Carrarese, il cui calcio d’inizio è stato fissato per le ore 19:30, si giocherà in quattro diverse fasce orarie.

PRONOSTICI SERIE B: MODENA REGGIANA

Certamente Modena Reggiana è una partita interessante nei pronostici Serie B, che richiama alla memoria lo straordinario duello per la promozione (vinto dai canarini) in un girone B di Serie C poco tempo fa. Oggi il Modena si è ampiamente rimesso in corsa per i playoff con la vittoria di Bari, che potrebbe essere determinante per la classifica avulsa, la Reggiana invece con il successo sul Cittadella ha ottenuto tre punti fondamentali per rimanere agganciata al gruppone delle squadre che sperano nella salvezza immediata senza passare dal playout, ma adesso bisogna fare il passo ulteriore.

Il Modena oggi parte favorito secondo la Snai, in questo derby emiliano: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il segno 2 che regola l’affermazione esterna della Reggiana porta in dote una vincita che ammonta a 3,85 volte l’importo investito sulla partita. Abbiamo anche l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker ha previsto una quota che equivale a 3,10 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA BRESCIA

A proposito di partite delicate di cui parlare nei pronostici Serie B, Cittadella Brescia lo è in maniera assoluta: si tratta di due delle quattro squadre che si trovano a 35 punti in penultima posizione, all’andata i veneti hanno sbancato il Rigamonti e anche questo potrebbe contare parecchio al termine della stagione, intanto però il Cittadella è chiamato a rialzare la testa dopo la sconfitta di Reggio Emilia, sanguinosissima, mentre il Brescia che aveva vinto a La Spezia a fine marzo si è perso per strada, incamerando solo un punto e perdendo due partite in casa, tra cui quella contro il Mantova.

Cosa ci dice la Snai sul pronostico di questa partita? Che c’è un bell’equilibrio, dal quale spunta leggermente favorito il Brescia grazie al valore da 2,60 volte la giocata sul segno 2, che naturalmente identifica la sua vittoria. Il successo del Cittadella è regolato dal segno 1 e con questo bookmaker consentirebbe una vincita che ammonta a 2,75 volte quanto avrete pensato di mettere sul tavolo, infine il segno X sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio porta in dote una somma che ammonta a 3,00 volte l’importo investito su questo match.