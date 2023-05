PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 36^ giornata: che cosa succederà a Marassi?

PRONOSTICI SERIE B: GENOA ASCOLI

Con i pronostici di Serie B parliamo anche di Genoa Ascoli: è la partita che potrebbe consegnare la promozione al Grifone ma anche avvicinare i marchigiani ai playoff. Naturalmente il risultato di questo match si lega ad altri campi, in particolare per il Genoa bisogna capire quello che succederà a Modena ma intanto i rossoblu sono chiamati a vincere per avvicinare in maniera decisiva l’obiettivo; l’Ascoli ha invece agganciato Pisa e Reggina e adesso ci crede, ma ha tante rivali cui fare fronte e perdere a Marassi potrebbe essere molto sanguinoso.

L’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie B considera la squadra di casa nettamente favorita: il segno 1 per la vittoria del Genoa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,50 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 che regola l’affermazione dell’Ascoli porta in dote una vincita che corrisponde a 7,50 volte la vostra giocata. Abbiamo infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una cifra equivalente a 4,00 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 36^ GIORNATA

L’appuntamento con i pronostici di Serie B per le partite della 36^ giornata riguarda sabato 6 maggio: siamo reduci da un turno giocato tra domenica e lunedì che ci ha consegnato la promozione del Frosinone attesa a lungo e finalmente arrivata, adesso mancano tre giornate per concludere la stagione regolare e le varie squadre impegnate in campo sono tutte a caccia dei loro obiettivi. Nei pronostici di Serie B bisogna tenere conto di questo: a parte il Frosinone, comunque interessato a vincere il campionato, ogni singolo club insegue il personale striscione del traguardo, anche quelle che sono certe di giocare i playoff ma che vogliono qualificarsi immediatamente alla semifinale.

Sarà dunque interessantissimo scoprire quello che succederà sui vari campi; noi come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker (in particolare la Snai) e proveremo a studiare in anticipo il potenziale esito delle partite, prendendo in considerazione quelle che siano ritenute più importanti per come la classifica potrebbe cambiare. Senza indugiare oltre tuffiamoci allora in un sabato davvero intenso per quanto riguarda il campionato cadetto, iniziando la nostra consueta analisi sui pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA BENEVENTO

Iniziamo da Cittadella Benevento: una partita che vale tantissimo, perché i veneti potrebbero salvarsi e condannare allo stesso tempo i sanniti alla clamorosa retrocessione in Serie C. Per il Benevento, che ha fatto appena 32 punti in questo campionato, c’è una possibilità: espugnare il Tombolato e portarsi a -3 dal Cittadella, sfruttando poi il fatto di avere dalla sua parte la doppia sfida (ha vinto anche all’andata). Anche così comunque la salvezza per i giallorossi rimane davvero complicata, e anche arrivare a giocare il playout non è semplice (anzi).

I pronostici di Serie B emessi dalla Snai considerano il Cittadella come favorito: il segno 1 che identifica la vittoria dei veneti vi farebbe guadagnare 1,90 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione del Benevento porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte quella che sarà stata la vostra giocata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,15 volte l’importo investito sulla partita del Tombolato.

PRONOSTICI SERIE B: REGGINA COMO

Reggina Como è una partita importantissima per la corsa ai playoff, che coinvolge ben otto squadre per due posti: attualmente gli amaranto sarebbero una delle due che avrebbero il pass al netto di ulteriori penalizzazioni, ma hanno gli stessi punti di Pisa e Ascoli e dunque non si possono dire del tutto tranquilli. In più il Como è a -3, dunque una vittoria lariana al Granillo rimetterebbe ulteriormente le cose in discussioni regalandoci un finale di campionato davvero clamoroso, anche senza considerare le altre squadre in corsa.

L’agenzia Snai ha emesso i suoi pronostici di Serie B e per questa partita ci parla di equilibrio: la Reggina parte comunque favorita perché la sua vittoria – regolata dal segno 1 – ha un valore di 2,40 volte la giocata, il segno 2 per il successo del Como tuttavia vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul tavolo. Siamo quindi vicini come cifre, anche per quanto riguarda il pareggio: con questo bookmaker infatti il segno X porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte l’importo che avrete pensato di investire.











