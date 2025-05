PRONOSTICI SERIE B: SI TORNA SUBITO IN CAMPO!

Subito in campo per i pronostici Serie B, in questo momento il campionato cadetto sta procedendo davvero a passi spediti e domenica 4 maggio torna a farci compagnia con le partite della 37^ giornata, che sarebbe la penultima ma che in realtà ne consegnerà poi altre due, visto che come sappiamo il lunedì dell’Angelo non si è giocato a causa della morte di Papa Francesco, ma l’intero turno è stato posticipato di tre settimane. Dunque, 37^ giornata da esplorare con i pronostici Serie B e situazione che si sta facendo sempre più delineata.

DIRETTA/ Pisa Frosinone (risultato finale 1-0): Meister fa esplodere l'Arena! (1 maggio 2025)

Il Pisa per esempio non ha ancora festeggiato la promozione, ma può farlo finalmente oggi: lo Spezia ha fatto il suo dovere battendo la Salernitana che ora rischia tantissimo, anche perché giovedì la Reggiana ha incredibilmente vinto a Modena e il Sudtirol si è imposto a Palermo, per non parlare del successo del Cosenza sul Bari per una corsa ai playoff che è stata totalmente rimescolata, perdendo le due certezze. Mettiamoci comodi: dobbiamo parlare di questi pronostici Serie B per una giornata domenicale davvero ricca di spunti…

Diretta/ Palermo Sudtirol (risultato finale 1-2): Gori la decide su rigore! (Serie B, 1 maggio 2025)

PRONOSTICI SERIE B: BARI PISA

Possiamo iniziare da Bari Pisa per quanto riguarda i pronostici Serie B: per quelli che sono stati gli altri risultati del giovedì, i galletti hanno mancato un incredibile match point per blindare un posto nei playoff ma del resto il discorso vale per tutte le rivali, con tre girnate da disputare la corsa diventa bellissima ma questa potrebbe essere la giornata della promozione per il Pisa, che ha fatto il suo dovere battendo il Frosinone e dunque adesso deve guadagnare un solo punto per oettenere un traguardo atteso per ben 34 anni.

L’agenzia Betsson, che ha fornito i pronostici per questa partita come per le altre, ci dice che il segno 1 che regola la vittoria del Bari vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il segno 2 che va a identificare il successo del Pisa porta in dote una vincita che ammonta a 2,40 volte la vostra giocata; toscani dunque favoriti, possiamo completare le informazioni dicendo che il segno X sul quale puntare per il pareggio ha un valore pari a 3,10 volte la posta in palio.

Diretta/ Mantova Cesena (risultato finale 3-0): tris dei biancorossi! (Serie B, 1 maggio 2025)

PRONOSTICI SERIE B: SALERNITANA MANTOVA

Andiamo anche su Salernitana Mantova per i pronostici Serie B, una partita quantomai delicata per i campani: giovedì le squadre in fondo alla classifica hanno fatto punti quasi in toto, dunque per la Salernitana la situazione è adesso complicatissima e non si può certo sbagliare all’Arechi contro il Mantova, che dal canto suo ha demolito il Cesena facendo un passo avanti forse fondamentale verso la salvezza immediata, ma nel contempo può ancora, sia pur solo virtualmente, sperare ancora in un posto nei playoff.

Scandagliamo le quote proposte da Betsson per scoprire che il segno 1 sul quale puntare per la vittoria della Salernitana prevede un guadagno equivalente a 2,05 volte quanto investito sulla partita; il pareggio è regolato dal segno X e vi permetterebbe di intascare una somma che corrisponde a 3,20 volte la vostra giocata, poi questo bookmaker ha indicato in 3,70 volte la cifra messa sul piatto la quota per il segno X, sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio.