PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 37^ giornata: cosa succederà al Del Duca?

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI COSENZA

Partita interessantissima per i pronostici di Serie B, Ascoli Cosenza vale tanto per entrambe: i marchigiani si giocano i playoff e difendono la loro ottava posizione, partendo con gli stessi punti di Pisa e Venezia e dunque avendo bisogno di vincere per garantirsi la seconda qualificazione alla post season. Il Cosenza a oggi giocherebbe il playout, ma attenzione: virtualmente può ancora sperare di evitarlo pur rimanendo sedicesimo. Perché sia così avrà bisogno di avere almeno 5 punti sul Brescia, o chi arriverà terzultimo: attualmente il Cosenza è a +1 sulle rondinelle e potrebbe farcela, dunque attenzione a quello che succederà al Del Duca.

Per l’agenzia Snai, che ha tracciato i pronostici di Serie B, l’Ascoli parte favorito: vale 2,00 volte la somma che avrete investito il segno 1, che regola l’ipotesi della vittoria casalinga dei marchigiani. Il valore posto sul pareggio, identificato naturalmente dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra che corrisponde a 3,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto per questa partita. Infine abbiamo l’eventualità del successo del Cosenza, per la quale naturalmente dovrete puntare sul segno 2: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,90 volte la vostra giocata. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLA 37^ GIORNATA

È un piatto ricco quello che ci viene proposto dai pronostici di Serie B: sabato 13 maggio si gioca tutta la 37^ giornata, l’unica partita non in contemporanea sarà Frosinone Genoa per ovvi motivi – entrambe le squadre sono promosse in Serie A – mentre incredibilmente, con la sola eccezione del Bari che è praticamente certo della semifinale playoff, tutte le altre si giocano qualcosa e dunque è chiaro che per gli ultimi due turni la Lega B abbia disposto lo stesso orario, per evitare calcoli e garantire il regolare svolgimento del turno.

Dunque con i pronostici di Serie B andremo ad analizzare le partite che riteniamo più interessanti, detto che appunto è parecchio complicato sceglierne una piuttosto che un’altra; come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker dando uno sguardo alla situazione di classifica quando mancano 180 minuti al termine della stagione regolare. Poi sarà tempo di vivere playoff e playout; vediamo allora di iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B per la 37^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO MODENA

Possiamo partire da Benevento Modena per analizzare i pronostici di Serie B: i sanniti sono ad un passo dalla retrocessione, che eviteranno (dovendo però giocare il playout) solo se dovessero vincere le due partite restanti e con contemporanei zero punti del Brescia, perché la doppia sfida è pari e allora a decidere sarebbe la differenza reti, già a favore del Benevento. La situazione è disperata: il Modena si gioca i playoff e non può concedere sconti, dunque oggi al Vigorito potremmo assistere alla discesa in Serie C di una squadra che due anni fa era nel massimo campionato.

L’agenzia Snai ha come sempre emesso i pronostici di Serie B, fornendo qui un quadro nel quale i canarini sono favoriti: il segno 2 per la vittoria del Modena ha un valore pari a 2,15 volte quanto messo sul piatto, contro il 3,30 che accompagna il segno 1 per il successo interno del Benevento. Abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, per la quale dovete puntare sul segno X: se al Vigorito finisse così i sanniti sarebbero appunto retrocessi, e il vostro guadagno con questo bookmaker ammonterebbe a 3,35 volte la somma che avrete deciso di investire sulla partita.

PRONOSTICI SERIE B: VENEZIA PERUGIA

Venezia Perugia è una partita che fino a poco tempo fa sarebbe stata delicatissima per la salvezza; oggi invece i lagunari si trovano virtualmente in zona playoff, con gli stessi punti di Pisa e Ascoli ma noni per la classifica avulsa. Salvo aritmeticamente, il Venezia adesso può sognare in grande anche se il suo campionato rimane peggiore di quelle che erano le aspettative; così per il Perugia, che aveva ripreso fiato e posizioni in classifica ma oggi sarebbe retrocesso, e ormai è sostanzialmente certo che nella migliore delle ipotesi dovrà giocare il playout.

Lo scenario proposto dai pronostici di Serie B della Snai indica chiaramente nel Venezia la squadra favorita: abbiamo infatti un segno 1 per la sua vittoria che vi garantirebbe una somma pari a 1,92 volte quanto messo sul piatto, il segno X per il pareggio ha un valore che corrisponde a 3,55 volte la vostra giocata mentre il segno 2, che dovrete giocare per l’affermazione esterna del Perugia, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,85 l’importo che avrete pensato di investire sul match dello stadio Penzo.











