PRONOSTICI SERIE B: PARTITE IMPORTANTISSIME!

Oggi la rubrica dei pronostici Serie B è davvero caldissima: venerdì 9 maggio, in contemporanea, si giocano le partite della 38^ giornata, che sarebbe l’ultima ma che in realtà non lo è, come sappiamo, si tornerà infatti in campo tra quattro giorni e sarà solo allora che potremo concludere la stagione regolare del campionato cadetto, con tutti i verdetti che ci attendono dopo aver già assistito alla promozione di Sassuolo e Pisa e alla retrocessione del Cosenza, con alcune squadre (Spezia, Cremonese e Juve Stabia) che sono già ai playoff, aritmeticamente o meno. I pronostici Serie B però ci forniscono tantissimi altri spunti: davvero ci sono tante situazioni che si devono definire.

Diretta/ Cremonese Sassuolo (risultato finale 1-1): botta e risposta! (Serie B, 4 maggio 2025)

Per i playoff sono in corsa, alle spalle del Bari in questo momento ottavo, almeno quattro squadre; virtualmente tre di queste potrebbero ancora rischiare lo spareggio per non retrocedere, in realtà possiamo dire che la lotta per evitare sedicesimo e diciassettesimo posto sia ascritta solo a Reggiana, Mantova e Frosinone oltre ovviamente alle quattro che sono dietro in classifica, per non parlare poi della discesa immediata in Serie C che è un rischio più che concreto per Sampdoria e Cittadella. Tuffiamoci allora nella grande atmosfera dei pronostici Serie B, parlando almeno di qualche partita che si preannuncia infuocata.

DIRETTA/ Bari Pisa (risultato finale 1-0), toscani in serie A dopo 34 anni! (4 maggio 2025)

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA BARI

Partiamo allora da Cittadella Bari nell’analizzare i pronostici Serie B: come detto i veneti, che parevano essersi messi al sicuro, oggi sarebbero retrocessi a causa di un ulteriore calo, curiosa invece la situazione del Bari che sarebbe qualificato ai playoff avendo a favore la doppia sfida con il Cesena, ma rischia tantissimo perché con Modena, Carrarese e Sudtirol è in svantaggio non avendo mai vinto contro nessuna di queste squadre, dunque diciamo che per mettersi al sicuro il club pugliese avrebbe bisogno di fare almeno 4 punti o comunque battere il Sudtirol nel recupero di martedì.

DIRETTA/ Brescia Juve Stabia (risultato finale 0-0), finisce a reti bianche (4 maggio 2025)

Nel frattempo possiamo valutare le quote che sono state fornite dalla Snai per la partita del Tombolato, quote che quasi a sorpresa danno ragione al Cittadella in uno scenario da grande equilibrio, differenza davvero minima tra il valore di 2,60 volte la giocata per la vittoria dei veneti (segno 1) e il 2,70 che accompagna invece l’opzione del successo del Bari, regolato ovviamente dal segno 2. Per quanto riguarda il pareggio, se la partita finisse in questo modo il bookmaker vi premierebbe con una somma che ammonta a 3,10 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: SALERNITANA SAMPDORIA

Se al Tombolato i pronostici Serie B si infiammano, per Sampdoria Salernitana ci parlano di uno spareggio da dentro o fuori: in classifica sono davanti gli amaranto che dunque con un pareggio sarebbero quasi al riparo, dovendo però considerare i risultati degli altri e soprattutto che la Sampdoria ha dalla sua il fattore campo, Alberico Evani ha un solo risultato a disposizione per evitare quella che sarebbe la prima retrocessione in Serie C nella storia blucerchiata, e che sarebbe clamorosa visto anche il momento e il modo in cui arriverebbe.

Ci sarà poi un altro turno per provare a salvare il salvabile, la Snai per la partita di Marassi concede il favore del pronostico alla Sampdoria che è forte di un valore che corrisponde a 2,05 volte quello che avrete pensato di investire sulla partita, per contro invece il segno 2 che identifica il successo esterno della Salernitana porta in dote una vincita che equivale a 3,45 volte la posta in palio. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker ha previsto una quota pari a 3,30 volte la giocata sulla partita.