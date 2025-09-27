Pronostici Serie B: le quote e le previsioni sulle partite della quinta giornata, secondo l'analisi dei bookmaker e le loro ipotesi.

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 5^ GIORNATA

È ancora tempo di pronostici Serie B: sabato 27 settembre, dopo aver assistito all’anticipo di Catanzaro, il campionato cadetto torna a farci compagnia con altre partite della quinta giornata, in un programma che si concluderà domenica e per un torneo che in questo momento non ha ancora un padrone ben definito.

C’è un terzetto al comando; due di queste tre squadre si affrontano oggi in un bellissimo scontro al vertice che potrebbe cambiare la situazione in maniera sensibile, poi ci sono realtà che tra un problema e l’altro stanno provando ad aumentare i giri del motore e altre che invece appaiono in una crisi davvero profonda.

Alcuni di questi temi sono sul piatto nell’analisi dei pronostici Serie B, in cui come di consueto proveremo a scavare a fondo delle previsioni che sono state emesse anche dai bookmaker; è sempre difficile ipotizzare come possano andare le cose sul campo.

Questo è vero in particolar modo per quanto riguarda un campionato cadetto pieno di sorprese e repentini cambi di scenari, ma prendiamo in esame le partite che ci sembrano essere più importanti nel corso di questa quinta giornata e iniziamo senza indugiare oltre il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: CESENA PALERMO

Ecco allora lo scontro al vertice, è Cesena Palermo e sulla carta è una sorpresa, anche se i romagnoli già lo scorso anno avevano fatto vedere di potersi giocare qualcosa di interessante e ora stanno semplicemente confermando il loro progetto, che è passato da tre vittorie esterne (contro Pescara, Sampdoria e Venezia) e il pareggio nell’unica sfida disputata al Manuzzi, contro l’Entella. Che il Palermo fosse una corazzata lo sapevamo, ma i rosanero si stanno confermando sul campo: pareggio casalingo contro il Frosinone ma per il resto solo vittorie, nelle ultime tre partite poi la porta è rimasta inviolata.

La Snai ci dice che per questa interessantissima partita la squadra favorita dai pronostici Serie B è proprio quella ospite: il segno 2 regola la vittoria del Palermo e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,60 volte quello che avrete messo sul piatto, siamo comunque in equilibrio perché il segno 1 sul quale puntare per il successo del Cesena porta in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte la vostra giocata, infine il segno X che identifica il pareggio ha una quota che con questo bookmaker è equivalente a 3.00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PRONOSTICI SERIE B: BARI SAMPDORIA

Dalla sfida al vertice a quella salvezza nei pronostici Serie B, ma che Bari Sampdoria rappresenti questo è una grande sorpresa negativa: due squadre che sulla carta avrebbero potuto e dovuto correre per le posizioni almeno da playoff, la Sampdoria finora ha sempre perso e dunque ha lasciato intendere che i problemi non siano del tutto spariti (anzi) con la rocambolesca salvezza “recuperata” lo scorso giugno, ma non fa molto meglio il Bari che, a parte il pareggio casalingo contro il Monza, ha perso quattro partite e nelle ultime due ha incassato cinque gol senza riuscire a segnarne nemmeno uno.

Cosa dicono le quote della Snai sul match del San Nicola? La squadra favorita è il Bari, con un valore di 2,25 volte la giocata sul segno 1 per la sua vittoria; in questo caso leggermente più staccata l’eventualità dell’affermazione della Sampdoria, con una quota che equivale a 3,15 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Il segno X regola anche qui l’opzione del pareggio: se finisse in questo modo, il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,15 volte la somma investita sul match.