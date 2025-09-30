Pronostici Serie B: le quote e le previsioni sulle partite che si giocano per la sesta giornata, primo turno infrasettimanale della stagione.

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 6^ GIORNATA

È già tornato il momento dei pronostici Serie B, perché martedì 30 settembre il campionato cadetto inaugura il suo primo turno infrasettimanale della stagione e ci fa vivere la sua sesta giornata. Un turno serale, che prende il via in una situazione di classifica che finalmente sta iniziando a prendere una forma concreta.

Troviamo una capolista a sorpresa, il Modena che sta lavorando molto bene ma che certo non attendevamo al primo posto; tre inseguitrici con Frosinone, Palermo e Cesena che in qualche modo stanno rispettando il pronostico, poi in grande striscia con tre vittorie consecutive un ottimo Avellino, che è neopromosso.

Sul fondo purtroppo continua il periodo nero della Sampdoria, che se non altro ha raccolto il primo punto della sua stagione; negativo anche il passo di due squadre che avremmo aspettato molto più in alto nella graduatoria e che sono Spezia e Bari, entrambe con 2 miseri punti fino a questo momento.

Vedremo allora cosa succederà nelle partite della sesta giornata, con i pronostici Serie B proviamo come di consueto a ipotizzare, con l’aiuto delle quote che sono fornite dai bookmaker, come potrebbero andare le gare più interessanti di questo primo turno infrasettimanale nella stagione cadetta.

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE CESENA

È giustamente un big match e quindi Frosinone Cesena è la prima partita che analizziamo con i pronostici Serie B, come già visto le due squadre sono nel gruppetto delle inseguitrici del Modena e, se per i ciociari è un cambio di passo rispetto a una stagione scorsa che era stata complicatissima, i romagnoli stanno confermando quanto di buono avevano già mostrato – con la qualificazione ai playoff – e ancora una volta fanno vedere che il progetto della società, che parte dal settore giovanile, può davvero portare a risultati ottimi anche nel breve periodo.

Intanto la valutazione che la Snai fa di questa partita del Benito Stirpe ci dice che il Frosinone ha il favore del pronostico, ma con la vecchia schedina parleremmo di match da tripla perché il segno 1 che regola il successo dei padroni di casa, e ha un valore da 2,60 volte la giocata, è parecchio vicino all’ipotesi sulla vittoria del Cesena, che è identificata dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,80 volte quanto avrete messo sul piatto. Infine andiamo a leggere l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una somma che ammonta a 3,10 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: PADOVA AVELLINO

Con i pronostici Serie B andiamo a parlare anche di Padova Avellino: se il Modena ha vinto tre partite consecutive lo stesso hanno fatto gli irpini, che dopo un inizio non troppo scintillante (un punto in due giornate) sembrano aver cambiato passo e ora sognano in grande. Questa sera però dovranno fare molta attenzione alla trasferta dell’Euganeo: il Padova infatti ha vinto le ultime due gare e ha cambiato in maniera decisa la sua classifica, anche qui possiamo dire che la squadra biancoscudata abbia certamente le capacità per prendersi almeno una salvezza tranquilla.

La Snai per questo match indica nei padroni di casa i favoriti, con una differenza di un punto pieno tra il segno 1 per la vittoria del Padova e il segno 2 per il successo dell’Avellino: le due vincite ammontano, rispettivamente, a 2,30 e 3,30 volte la somma che avrete pensato di investire su questa partita. Per quanto riguarda invece l’ipotesi del pareggio, come a volte accade è quella che porta in dote il guadagno maggiore: puntando sul segno X con questo bookmaker andreste a intascare una cifra corrispondente a 3,00 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.