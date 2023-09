PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote: Cremonese favorita al San Vito (7^ giornata, 26 settembre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS COSENZA CREMONESE

Andiamo ora a parlare di Cosenza Cremonese con i pronostici di Serie B. Partita interessante, perché il Cosenza sta facendo bene: venerdì scorso ha vinto a Palermo e si è portato a 8 punti in classifica, avvio imperioso se pensiamo che l’anno scorso i lupi si erano salvati attraverso il playout con una grande rimonta. La Cremonese ha già esonerato Davide Ballardini: il suo sostituto Giovanni Stroppa ha esordito con un pareggio interno contro l’Ascoli, i punti sono 7 con una sola vittoria e bisogna provare a riportarsi in quota promozione senza perdere altro tempo.

I pronostici di Serie B stabiliti dall’agenzia Snai indicano nella squadra ospite quella favorita al San Vito: il segno 2 per la vittoria esterna della Cremonese vi farebbe guadagnare 2,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, per contro il segno 1 che identifica il successo del Cosenza porta in dote una vincita che corrisponde a 3,15 volte l’importo investito su questa partita. Il pareggio, che viene identificato dal segno X, con questo bookmaker ha previsto un guadagno che equivale a 3,05 volte la giocata. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE PER LE PARTITE DELLA 7^ GIORNATA

È ancora tempo di parlare dei pronostici di Serie B: martedì 26 settembre infatti inizia il turno infrasettimanale che è valido per la settima giornata, si continua a giocare senza soluzione di continuità ma va ricordato che, a causa del ritardo con cui Brescia e Lecco sono entrate in corsa, ci sono alcune squadre che devono ancora recuperare delle partite. Per il momento la situazione di classifica ci dice che il Parma sta provando ad andare in fuga solitaria, ma si trascina dietro un Venezia che non sta mollando; in coda invece Lecco, Spezia e Feralpisalò ma i bluceleste hanno ben tre partite in meno e quindi il quadro è incompleto.

Ci sono tante partite interessanti da analizzare con i pronostici di Serie B: come sempre cercheremo di fare un rapido focus su quelle principali facendoci aiutare dalle quote che sono state fornite dai bookmaker, ricordando che le gare che si giocano oggi sono sette mentre avremo poi i tre posticipi di mercoledì, con cui si chiuderà la settima giornata. Iniziamo allora la nostra rapida valutazione sui pronostici di Serie B, provando a scoprire come potrebbero andare le cose sui vari campi che sono coinvolti in questo interessante turno infrasettimanale del campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: SUDTIROL MODENA

Iniziamo allora il quadro dei pronostici di Serie B con Sudtirol Modena. Gli altoatesini arrivano dal pareggio raccolto a Terni, un risultato non troppo positivo: la squadra di Pierpaolo Bisoli non ha ancora perso, ma ha vinto soltanto due volte e rischia di staccarsi dalle prime posizioni. Il Modena invece ha tre vittorie e due pareggi: anch’esso imbattuto, si sta imponendo come rivelazione del campionato perché dopo l’addio di Attilio Tesser c’erano tanti dubbi sul passo che il giovane Paolo Bianco avrebbe potuto tenere, invece per i canarini le cose stanno andando bene.

Per i pronostici di Serie B tra l’altro il Modena viene dato per favorito al Druso, almeno dall’agenzia Snai e in un contesto di grande equilibrio: c’è una differenza di un solo punto per il segno 1 sulla vittoria del Sudtirol (2,85) e il segno 2 che regola il successo degli emiliani (2,75). Non solo: l’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, per questa partita di Serie B è davvero molto vicino alle altre due eventualità, perché con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,90 volte quella che avrete pensato di mettere sul piatto.

PRONOSTICI SERIE B: LECCO FERALPISALÒ

Con i pronostici di Serie B parliamo anche di Lecco Feralpisalò, una delicatissima sfida per la salvezza tra due neopromosse, che nella passata stagione si erano incrociate nel girone A di Serie C. Curiosamente, entrambe le squadre hanno ottenuto il loro unico punto contro il Modena; per il Lecco è arrivato nell’ultima giornata di campionato mentre la Feralpisalò lo aveva centrato la settimana precedente, la differenza tra le due squadre sta nel fatto che i Leoni del Garda hanno il pieno di partite disputate mentre i bluceleste, come già detto, ne devono recuperare tre.

L’agenzia Snai ha emesso i suoi pronostici di Serie B, e per la partita dell’Euganeo di Padova ha stabilito che il Lecco sia favorito: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa porta in dote una vincita che ammonta a 2,55 volte quanto puntato, ma siamo molto vicini per il valore assegnato al successo della Feralpisalò (segno 2) che vi farebbe guadagnare 2,90 volte l’importo che avrete scelto di investire su questa partita. Il pareggio è l’ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso andreste a intascare una vincita che, con questo bookmaker, corrisponde a 3,10 volte la vostra giocata.











