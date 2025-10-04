Pronostici Serie B: le quote e le previsioni sulle partite più interessanti della settima giornata nel campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: COSA ASPETTARCI DAI CAMPI?

Cosa ci diranno i pronostici Serie B per le prossime partite del campionato cadetto? Lo andiamo a vedere subito, sabato 4 ottobre prosegue infatti il programma della settima giornata e ci sono davvero tanti temi di interesse in un torneo che ha anche vissuto il primo turno infrasettimanale della stagione.

Una giornata, quella appena trascorsa, che ha confermato il Modena al comando ma agganciato dal Frosinone, che ha battuto un colpo molto importante vincendo un big match contro il Cesena; in fondo invece un altro piccolo passettino per la Sampdoria, che però ha ancora mancato l’appuntamento con il primo successo.

Si prosegue dunque tra allenatori già a rischio e altri che invece stanno facendo molto bene; i pronostici Serie B ci lanciano verso un’altra puntata di questo appassionante campionato, e già oggi avremo in programma ben sei partite.

Vedremo dunque cosa succederà, e nella nostra valutazione teniamo conto di quello che viene indicato dalle agenzie che raccolgono le giocate degli utenti per poi fornire le loro quote. Senza indugiare oltre, iniziamo allora il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie B che questa volta, come già detto, sono validi per la settima giornata del torneo cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: BARI PADOVA

Apriamo dunque le danze sui pronostici Serie B con Bari Padova: una partita che sulla carta non avrebbe storia, ma curiosamente e incredibilmente i biancoscudati neopromossi stanno facendo meglio, hanno pareggiato contro l’Avellino e mantengono una posizione interessante in classifica, mentre il Bari non ha ancora vinto, ha alle sue spalle soltanto la Sampdoria e deve iniziare a preoccuparsi, con la posizione di Fabio Caserta già molto in bilico e il potenziale sostituto (ci sono già i nomi) pronto a entrare in scena in caso di risultato negativo oggi.

L’agenzia Snai fornisce delle quote secondo cui il Bari resta favorito, anche perché siamo al San Nicola, ma attenzione perché a dire il vero sembrerebbe più una partita imprevedibile: abbiamo il segno 1 per la vittoria dei pugliesi che vi garantirebbe una vincita ammontante a 2,10 volte la vostra giocata, per contro invece il segno 2 che regola l’affermazione del Padova porta in dote un valore equivalente a 3,50 volte quanto messo sul piatto, infine puntando sul segno X per l’eventualità del pareggio la somma che andreste a intascare corrisponderebbe a 3,20 volte quello che sarà stato l’importo investito su questa partita.

PRONOSTICI SERIE B: MONZA CATANZARO

Parlare di Monza Catanzaro all’interno dei pronostici Serie B è particolarmente interessante per l’incredibile dato che riguarda la squadra calabrese: in questo avvio di campionato il Catanzaro ha solo pareggiato, sei volte consecutive, dunque inevitabilmente ora c’è bisogno della scossa anche se dall’altra parte l’imbattibilità è comunque un buon segnale, il Monza invece non ha ritrovato il sorriso e ha pareggiato anche a Empoli, la sua classifica rimane buona ma forse ancora non all’altezza delle aspettative, con appena due vittorie in sei partite e già due sconfitte sul groppone dei brianzoli.

I padroni di casa sono favoriti secondo la Snai, lo vediamo dal valore equivalente a 1,77 volte la giocata che è stato posto sul segno 1; il successo del Catanzaro viene regolato dal segno 2 per il quale il bookmaker ha previsto una vincita corrispondente a 4,50 volte la posta in palio, infine il famoso pareggio, che sarebbe il settimo in serie per la formazione calabrese, è l’opzione per la quale dovrete puntare sul segno X, e che secondo l’agenzia che stiamo valutando vi garantirebbe una vincita che ammonta a 3,50 volte l’importo che avrete scelto di investire per il match dell’U-Power Stadium.